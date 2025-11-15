Son Mühür / A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki beşinci müsabakasında Bursa’da Bulgaristan’ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 15 dakikalık bölümü golsüz dengede geçildi.

18’inci dakikada sahneye çıkan Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı ekibi öne geçiren golü kaydetti. Türkiye, soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle gitti.

Kayıpsız devam etmek istiyorlar

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Bursa’da Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Millileri, Bursa’da yoğun bir taraftar destekliyor. Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı 4 müsabakanın 3’ünden galibiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekip, gruptan çıkma hedefi doğrultusunda yoluna kayıpsız devam etmek için ter döküyor.

Maç öncesi saygı duruşu

Karşılaşma öncesinde, Azerbaycan–Gürcistan sınırında düşen kargo uçağında şehit olan 20 asker anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Milli oyuncular ise ısınma sırasında “Aziz Milletimizin Başı Sağ Olsun” yazılı pankartla sahaya çıkarak taziyelerini iletti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye-Bulgaristan mücadelesini tribünden takip etti. Bakan Bak’a, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da eşlik etti.

Kaptan Çalhanoğlu rekora gidiyor

A Milli futbol takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan karşılaşmasıyla birlikte A Milli formayı 102’nci kez terletmenin gururu yaşıyor. Maçta penaltı ile gol de atan Çalhanoğlu bu sayı ile, milli formayı en çok giyen isimler listesinde 3. sırada bulunan Bülent Korkmaz’ı yakalamış oldu. Listenin zirvesinde 120 maçla Rüştü Reçber yer alıyor.