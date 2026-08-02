SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Denizli’nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi’nde yaşayan H.K. isimli kadın, kendilerini telefonda savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. Evdeki altınların terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu ve 'inceleme yapıldıktan sonra iade edileceğini' söyleyen şüpheliler, yaşlı kadını baskı altına alarak ikna etti. Mağdurun adresine giden kurye, yaklaşık 4 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını teslim alıp kayıplara karıştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan mağdurun ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

JASAT 4 Ay Adım Adım İz Sürdü

Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından 4 ay süren titiz bir teknik ve fiziki takip yürüttü. Şebekenin tüm bağlantılarını çözen ekipler, 29 Temmuz’da Denizli merkezli olmak üzere Şanlıurfa, İstanbul, Kocaeli ve Mersin illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanmamak İçin İş Arayanları Paravan Yaptılar

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, şebekenin polise ve jandarmaya yakalanmamak için geliştirdiği şeytani yöntemi ortaya çıkardı. Dolandırıcıların doğrudan sahaya inmek yerine, internet üzerinden "günlük dolgun ücretli iş" ilanları verdikleri tespit edildi. İş arayan vatandaşları tuzağa düşüren çetenin, bu kişilere sahte kamu görevlisi kimlikleri vererek mağdurların adreslerine yönlendirdiği belirlendi. Böylece dolandırıcıların, riskli olan 'altını evden alma' aşamasında masum iş arayan vatandaşları paravan olarak kullandığı anlaşıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Uyarısı

Jandarma yetkilileri, telefonda kendisini polis, savcı veya hakim olarak tanıtıp para ve altın talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Vatandaşların bu tür şüpheli durumlarda herhangi bir teslimat yapmadan doğrudan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiği hatırlatıldı.