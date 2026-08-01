Yangının, Osmangazi ilçesine bağlı Maksem Mahallesi Fırın Çıkmazı Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde saat 21.00 esnalarında meydana geldiği öğrenildi. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede evi alevlere teslim etti. Evden yükselen duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar ettiler.

Ekipler alevlere müdahale etti!

İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri intikal etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale gerçekleştirerek yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda alevleri kontrol altına aldı.

Acı gerçek ortaya çıktı!

Yangının söndürülmesi sonrasında ekipler tarafından evde gerçekleştirilen incelemede, içeride bulunan Murat G.'nin (55) hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin noktalanması sonrasında Murat G.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.