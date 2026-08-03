Afyonkarahisar'da gerçekleşen trafik kazasında, makinist M.F. kontrolündeki yolcu treni, hemzemin geçitte R.T. kontrolündeki "pat pat" olarak nitelendirilen tarım aracına çarptı. Çarpışma sonucunda tarım aracı savrulurken, çevrede yer alan vatandaşların ihbarının ardıdnan olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti.

Bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi!

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, tarım aracında yer alan A.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan tarım aracı sürücüsü R.T. ile araçta yer alan A.K. ise ilk müdahaleleri sonrasında ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralılar hastaneye götürüldü!

Yaralıların sağlık durumlarının hastanede takipte olduğu ifade edilirken, olay yerinde jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Kaza sebebiyle bölgede bir süre kontrollü ulaşım gerçekleştirildi.

Kazayla ilgili soruşturma!

Kazanın kesin sebebinin tespit edilmesi amacıyla olay yerinde inceleme gerçekleştiren jandarma ekipleri, hemzemin geçitte yaşanan çarpışmayla ilgili soruşturmaya start verdi.