Son Mühür / Osman Günden - Ege Tütün İhracatçıları Birliği (ETİB) ev sahipliğinde ve İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen Centre de Coopération pour les Recherches Scientifiques Relatives au Tabac (CORESTA) 65’inci Zirai Kimyasal Analiz Alt Grup Toplantısı tamamlandı. Geçtiğimiz yıl Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapılan uluslararası etkinliğin 64’üncüsünün ardından, bu yılki buluşmaya Türkiye ev sahipliği yaptı. Organizasyonda Tanzanya’dan Arjantin’e kadar 17 farklı ülkeden gelen bilim insanları, araştırmacılar, tütün sektörü temsilcileri ve zirai ilaç firmaları yer aldı.

"Küresel pazarda kalıcı itibar ancak kalite ve güvenlikle mümkündür"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selim Jimi, tütünün Türkiye için sadece ticari bir metadan ibaret olmadığını, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısına işlemiş köklü bir değer taşıdığını vurguladı. Ege Bölgesi’nin iklimi ve toprak yapısıyla dünyanın en kaliteli oryantal tütünlerini ürettiğini belirten Jimi, "Küresel pazarda kalıcı itibar ancak kalite, güvenlik ve mevzuat mükemmelliğine verilen sürekli taahhütle mümkündür. Doğru ve standartlaştırılmış zirai kimyasal testler, dinamik küresel pazardaki mevzuat risklerine karşı en güçlü kalkandır." dedi.

Sürdürülebilir tarım ve bitki koruma ürünleri masaya yatırıldı

28-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen program kapsamında; küresel ticaretteki engelleri aşmak, ürün güvenliğini artırmak ve ortak bir bilimsel dil oluşturmak amacıyla kritik konular ele alındı. Toplantılarda Türkiye’deki tütün yetiştiriciliğinin tarihsel gelişimi, bitki koruma ürünlerinin güvenli kullanımı, mevzuat değişiklikleri ve sürdürülebilir tarım vizyonu detaylandırıldı. Ayrıca geçmişte yasaklanan DDT maddesinin topraktaki kalıcı etkileri, kamuoyunda "sonsuz kimyasallar" olarak bilinen PFAS maddelerinin tütün analizlerindeki durumu ve laboratuvar analizlerindeki teknik zorluklar teknik boyutlarıyla incelendi.

Manisa tarlalarına saha ziyareti düzenlendi

Etkinlik kapsamında sadece teorik ve teknik sunumlarla sınırlı kalınmadı. Programın devamında Manisa’daki tütün tarlalarına özel bir saha ziyareti gerçekleştirildi. Yabancı uzmanlar ve sektör temsilcileri, Manisalı çiftçilerin geleneksel üretim yöntemleri ile modern tarım tekniklerini nasıl entegre ederek uyguladıklarını yerinde inceleme fırsatı buldu.