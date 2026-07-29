SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde İzmir’in de aralarında bulunduğu 24 ilde uyuşturucu satıcıları ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. 1.008 ekip ve 6 bin 48 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda binlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 138 şüpheliden 80’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 Binden Fazla Personel Katıldı

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlıkları ile Analiz ve Takip Timlerinin katılımıyla İzmir dahil 24 ilde eş zamanlı geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan kapsamlı operasyonda, 1.008 narkotik ve asayiş ekibi, 6.048 personel görev aldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen çok sayıda adrese yapılan baskınlarda uyuşturucu şebekelerine ağır bir darbe indirildi.

Yabani Ekime ve Ticarete Geçit Yok

Eş zamanlı baskınlar ve saha taramaları sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve maddeler imha edildi. Ele geçirilen arasında 408 kilogramUyuşturucu hap, 159.788 adet kenevir, 3.325.000 bitki kökü ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sosyal Medya Üzerinden Satış Yapıyorlardı

Yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelilerin organize bir şekilde hareket ettikleri belirlendi. Zanlıların uyuşturucu ticaretini yürütmek için yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yapmak, sosyal medya platformları ve şifreli mesajlaşma uygulamaları üzerinden zehir satışı gerçekleştirmek, sokak düzeyinde uyuşturucu dağıtımını organize etmek faaliyetleri yürüttükleri açklandı.

138 Şüpheliden 80'i Cezaevine Gönderildi

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 138 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı. 80 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 58 Şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturmaların çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Bakanlıktan Jandarmaya Tebrik

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, operasyonları başarıyla yürüten Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı personelini ve İl Jandarma Komutanlıklarını tebrik etti. Bakanlık, uyuşturucu satıcılarına, sokak torbacılarına ve yasa dışı üretime karşı mücadelen kararlılıkla ve aralıksız devam edeceğini vurguladı.