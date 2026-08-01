SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Başakşehir’deki hâkim-savcı lojmanında 37 yaşındaki Özlem Yıldız’ın ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski Cumhuriyet savcısı Ergün G., çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği’nce 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. İfadesinde Yıldız’ın intihar ettiğini öne süren şüpheli savcı hakkında, geçmişte de bir kadını evinde alıkoyduğu iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Özlem Yıldız’ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’nca hazırlanacak otopsi raporuyla netleşecek.

Şüpheli Ölüm

Başakşehir’de 28 Temmuz akşamı yaşanan olayda, eski Cumhuriyet savcısı Ergün G.’nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 37 yaşındaki Özlem Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldız’ın cansız bedeninin Adli Tıp Kurumu’na kaldırılmasıyla birlikte adli süreç başlatıldı.

'Mutfaktaydım' Savunması

Gözaltına alınan Ergün G., emniyetteki ifadesinde Yıldız ile arkadaş olduklarını ve kadının evinde misafir olarak bulunduğunu iddia etti. Olay anına ilişkin savunmasında, 'Yemek hazırlamak için mutfağa geçmiştim. Bir süre sonra salona döndüğümde kendisini hareketsiz halde buldum. Olay intihardır' dedi. Ancak, soruşturmayı yürüten adli makamlar dosyadaki somut bulgular ve çelişkiler doğrultusunda şüphelinin savunmasını inandırıcı bulmadı.

'Kadına Karşı Kasten Öldürme' Suçlaması

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla işlemleri tamamlanan eski savcı Ergün G., sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği’nce 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçmişteki Alıkoyma İddiası Dosyaya Girdi

Soruşturmanın en dikkat çekici tespiti ise tutuklama kararının ardından ortaya çıktı. Eski savcı Ergün G. hakkında yaklaşık iki yıl önce de benzer bir olay nedeniyle adli tahkikat yapıldığı belirlendi. Şüphelinin, evine çağırdığı bir kadını günlerce alıkoyduğu iddiasıyla geçmişte de soruşturulduğu öne sürüldü. Bu arada Özlem Yıldız’ın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak olan otopsi raporuyla netleşecek. Başsavcılık, lojmandaki sır perdesini aralamak için soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.