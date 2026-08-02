Neşeli başlayan gece, bir anda bağrışmalarla kesildi. Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir düğün salonu, pistte çalan şarkı yüzünden çıkan kavgayla karıştı. Tartışma büyüdü. Bıçaklar çekildi. Üç kişi kanlar içinde kaldı.

Şarkı yüzünden aniden karıştı

Olay, saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki bir düğün salonunda yaşandı. Davetliler pistteyken, çalan oyun havası yüzünden iki grup arasında laf atmayla başlayan bir tartışma çıktı. Gerginlik saniyeler içinde büyüdü.

Sözlü kavga bir anda arbedeye dönüştü. Kimin çektiği henüz belirlenemeyen bıçaklar savrulmaya başladı. Olayda Cavit Ü., Erdem K. ve Fatih B. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Salondaki kalabalık panik içinde dışarı kaçışırken, durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Polis müdahale etti, düğün bitti

Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Sağlık ekiplerini beklemeyen yakınları, kanlar içindeki üç yaralıyı özel araçlara bindirip İnegöl’deki özel bir hastaneye yetiştirdi.

Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

Yaşanan dehşetin ardından düğün tamamen iptal edildi, davetliler salonu boşalttı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kavgaya karışan kişilerin tespiti için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

