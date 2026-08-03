Olayın, Konya Meram'a bağlı Konevi Mahallesi Emir Sadrettin Sokak'ta yer alan 4 katlı bir apartmanda meydana geldiği öğrenildi. İddialar çerçevesinde, apartman yöneticisi Ramazan Şimşek ile kiracı Ali İhsan A. arasında aidat ödemesi sebebiyle tartışma meydana geldi. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından şüphelinin yanında olan bıçakla Şimşek'i karın bölgesinden yaraladığı iddia edildi.

Hastaneye kaldırıldı!

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen Ramazan Şimşek, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen ağır yaralı Şimşek kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Şüpheli gözaltında!

Olay sonrasında harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Ali İhsan A.'yı olay yerinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü ifade edildi. Yaşamını yitiren Ramazan Şimşek'in cenazesi ise kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için otopsi yapılmak amacıyla Konya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Soruşturma sürüyor!

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya start verildi.