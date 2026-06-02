Son Mühür- İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. Yapılan dev operasyonlara Başsavcılık bu sabah yenisini ekledi. Aralarında İzmir bulunan ve tam 27 ili kapsayan operasyon 30 mağdur şahsın alınan beyanları ile başladı.

Soruşturma kapsamında dijital iletişim platformları üzerinden sözde yatırım grupları vasıtasıyla vatandaşlara yatırım adı altında yüksek kazanç vaat edildiği ayrıca inandırıcılığı arttırmak için yatırım, finans vb. ibareli paravan şirketler üzerinden haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmesi üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğundan bahseden Başsavcılık soruşturma kapsamında şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildiğini açıkladı.

Operasyonun detaylarını İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şu ifadelerle duyurdu:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dijital iletişim platformları üzerinden sözde yatırım grupları vasıtasıyla vatandaşlara yatırım adı altında yüksek kazanç vaat edildiği ayrıca inandırıcılığı arttırmak için yatırım, finans vb. ibareli paravan şirketler üzerinden haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmesi üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Yürütülen soruşturma kapsamında 30 mağdur şahsın alınan beyanları ile başlatılan çalışmalarda 269 mağdur şahıstan 600 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri, yine MASAK verilerinden hareketle yapılan finansal analiz çalışmaları neticesinde şahıs ve şirket hesaplarında 60 Milyar TL parasal hacmin varlığı tespit edilmiştir.

Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı çalışmaları kapsamında toplam değeri 4 Milyar 606 Milyon TL değerinde 4 şirkete, 15 benzin istasyonuna ve 1 adet benzin ve gaz dolum tesisine kayyum atanmış olup ayrıca 1 taşınmaz ve 11 araca, şirket ortaklık paylarına, banka ve kripto hesaplarına taşınır taşınmaz mal varlıklarına bloke işlemi uygulanmış, soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 114 şüpheli şahıs tespit edilmiş, 27 ilde (İstanbul, Adana, Ankara, Batman, Edirne, Gaziantep, Hatay, Hakkari, Iğdır, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat ve Diyarbakır) yapılan eş zamanlı arama el koyma ve gözaltı işlemleri neticesinde 89 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm suç türlerinde olduğu gibi Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı suçlarında da yürütülen soruşturmalar kararlılıkla devam etmektedir."