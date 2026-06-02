Son Mühür/ Atakan Başpehlivan- Emine Kulak- MÜSİAD İzmir Şubesi’nin Bornova’da bulunan Ankara Caddesi’ndeki yeni hizmet binasının açılışı başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır olmak üzere siyasi parti temsilcilerinin ve iş dünyasının önemli isimlerinin de katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Açılışa AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan İzmir Büyükşehir Belediye binasının olmaması üzerinden CHP’li belediye yönetimlerine yüklendi.

“İlk yerel seçimde istediğimiz neticeyi alacağız”

İzmir'i 25 yıldır yöneten CHP'nin kente hiç bir şey katmadığını söyleyen AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan,"

Biz bugün İzmir Büyükşehir Belediye binasının nerede olduğunu bilmiyoruz. Milletvekili olarak yerel yönetimlerin hizmet binasının yerini bilmiyoruz. Yeni bir arsa aldık orada da inşallah yeni il binamızı vatandaşa hizmet olarak yükselteceğiz. Düşünün biz parti olarak da MÜSİAD olarak da vatandaşımıza hizmeti ettiğimiz adresleri güçlendirerek ama 25 senelik CHP, uzun süredir İzmir’e tek bir hizmet binasını kazandıramadı. Ama emin olun ilk seçinde AK Parti ve Cumhur İttifakı kadroları netice alacağız. İzmir’e hizmet binasını da MÜSİAD binası gibi kazandıracağız” dedi.

“Bölünmüşlüklerinden fayda beklemek çölde su aramak gibi”

CHP’nin siyasi görüş ayrılığı üzerinden konuşan AK Partili İnan, “Bir arada olanlar bu şehre tek bir adım atmadığını gördük. Şimdi de bölünmüşlüklerinden bir fayda beklemek çölde su aramak gibi bir şey. Tüm ilçelerimizin İzmirli hemşehrilerimizin gönlü olsun. Bu şehre hizmet getirecek hamd olsun valimiz, bakanımız, odalarımız, iş adamlarımız var” iye konuştu.