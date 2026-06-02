Son Mühür- CHP Genel Merkezi’nde beklenen liste belli oldu. Mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, partinin "idari beyni" olarak bilinen Genel Sekreterlik makamını Rıfat Turuntay Nalbatoğlu’na emanet etti.
Saatler 16:00'da kameralar karşısına geçen yeni Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 19 kişilik dev kadroyu tek tek açıkladı. Ancak listenin en tepesindeki isim, Ankara kulislerinde günün konusu oldu.
Anahtar Nalbatoğlu’na teslim
Listenin 2 numarasında yer alan Rıfat Nalbatoğlu, sadece bir Genel Sekreter değil, aynı zamanda partinin teşkilat yapısını yeniden ayağa kaldıracak "operasyonel güç" olarak konumlandırıldı. Saha tecrübesi ve örgüt üzerindeki hakimiyetiyle bilinen Nalbatoğlu’nun bu göreve gelişi, genel merkezdeki bürokratik çarkların çok daha hızlı döneceğinin sinyalini veriyor. Kılıçdaroğlu’nun en güvendiği isimlerin başında gelen Nalbatoğlu, yeni dönemde partinin disiplin ve idari yönetiminden sorumlu en yetkili isim olacak.
Devrim Barış Çelik de MYK'da
Listede önemli isimlerden biri de 37. Dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik oldu. Çelik MYK'da Bilgi ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak listede yer aldı. Çelik daha önce İzmir'den milletvekili adayı olmuş bir isim olarak biliniyordu. Böylece CHP'nin yeni MYK'sında İzmir'den iki isme önemli görevler verildi.
Doğrudan bağlı birimler
Açıklanan listenin sonunda yer alan kritik bir not, yeni yönetim stratejisinin şifrelerini barındırıyor. Ekonomi, Dış Politika, Hukuk ve Seçim İşleri birimleri için herhangi bir genel başkan yardımcısı atanmadı. Bu hayati alanlar doğrudan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlı olarak çalışacak.
CHP'nin tam listesi şu şekilde;
Kemal Kılıçdaroğlu — Genel Başkan
Rıfat Turuntay Nalbatoğlu — Genel Sekreter
Orhan Sarıbal — Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Bülent Kuşoğlu — İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı / Sayman
Müslim Sarı — Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Semra Dinçer — Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Deniz Demir — Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ali Rıza Erbay — Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Cemal Canpolat — İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Necdet Saraç — Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Yıldırım Kaya — Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Hasan Efe Uyar — Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Berhan Şimşek — Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Devrim Barış Çelik — Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ahmet Hakan Uyanık — Ar-Ge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Nevaf Bilek — Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Adnan Demirci — İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Tahsin Tarhan — Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gamze Akkuş İlgezdi — İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı