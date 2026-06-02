Son Mühür- CHP Genel Merkezi’nde beklenen liste belli oldu. Mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, partinin "idari beyni" olarak bilinen Genel Sekreterlik makamını Rıfat Turuntay Nalbatoğlu’na emanet etti.

Saatler 16:00'da kameralar karşısına geçen yeni Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 19 kişilik dev kadroyu tek tek açıkladı. Ancak listenin en tepesindeki isim, Ankara kulislerinde günün konusu oldu.

Anahtar Nalbatoğlu’na teslim

Listenin 2 numarasında yer alan Rıfat Nalbatoğlu, sadece bir Genel Sekreter değil, aynı zamanda partinin teşkilat yapısını yeniden ayağa kaldıracak "operasyonel güç" olarak konumlandırıldı. Saha tecrübesi ve örgüt üzerindeki hakimiyetiyle bilinen Nalbatoğlu’nun bu göreve gelişi, genel merkezdeki bürokratik çarkların çok daha hızlı döneceğinin sinyalini veriyor. Kılıçdaroğlu’nun en güvendiği isimlerin başında gelen Nalbatoğlu, yeni dönemde partinin disiplin ve idari yönetiminden sorumlu en yetkili isim olacak.

Devrim Barış Çelik de MYK'da

Listede önemli isimlerden biri de 37. Dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik oldu. Çelik MYK'da Bilgi ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak listede yer aldı. Çelik daha önce İzmir'den milletvekili adayı olmuş bir isim olarak biliniyordu. Böylece CHP'nin yeni MYK'sında İzmir'den iki isme önemli görevler verildi.

Doğrudan bağlı birimler

Açıklanan listenin sonunda yer alan kritik bir not, yeni yönetim stratejisinin şifrelerini barındırıyor. Ekonomi, Dış Politika, Hukuk ve Seçim İşleri birimleri için herhangi bir genel başkan yardımcısı atanmadı. Bu hayati alanlar doğrudan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlı olarak çalışacak.

CHP'nin tam listesi şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu — Genel Başkan

Rıfat Turuntay Nalbatoğlu — Genel Sekreter

Orhan Sarıbal — Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Bülent Kuşoğlu — İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı / Sayman

Müslim Sarı — Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Semra Dinçer — Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Demir — Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ali Rıza Erbay — Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Cemal Canpolat — İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Necdet Saraç — Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yıldırım Kaya — Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Hasan Efe Uyar — Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Berhan Şimşek — Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Devrim Barış Çelik — Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ahmet Hakan Uyanık — Ar-Ge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Nevaf Bilek — Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Adnan Demirci — İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Tahsin Tarhan — Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gamze Akkuş İlgezdi — İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

