Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuru, öğretmenler ve bakanlık personeli arasında büyük ilgi gördü. Özellikle ilk turda tercihlerine yerleşemeyen adaylar için bu süreç önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Ek atama başvuru süreci nasıl ilerledi?

Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği kapsamında hazırlanan kılavuz, 6 Şubat 2026'da kamuoyuyla paylaşıldı. Ardından 9-15 Şubat tarihleri arasında başvurular tamamlandı. Bakanlık kadrolarında görev yapan adaylar için 16-18 Şubat'ta değerlendirme komisyonları çalışmalarını yürüttü. Puan sıralamasına göre kontenjanın üç katı aday belirlenerek 3-9 Mart tarihlerinde sözlü sınava alındı.

İlk yerleştirme sonuçları 25 Mart'ta ilan edildi. Ancak bazı pozisyonlar doldurulamadığı için ek atama duyurusu yapıldı.

Ek atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ek atama sonuçları 1 Nisan 2026 tarihinde Milli Eğitim Akademisi'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak. Adayların yerleştirme işlemleri, sözlü sınav puan üstünlüğüne göre tercih sırası dikkate alınarak yapılacak. Yerleşen adaylara yeniden tercih hakkı tanınmayacak.

Kimler ek atamaya başvurabiliyor?

Ek atama başvurusu yapabilmek için adayların sözlü sınavda en az 70 puan almış olması ve ilk turda tercihlerine yerleşememiş olması gerekiyor. Doktora veya üzeri akademik unvana sahip öğretmenler doktora mezuniyet alanından, uzman öğretmen ya da başöğretmen unvanına sahip olanlar ise öğretmenlik yaptıkları alandan başvuruda bulunabiliyor.

Başvurular https://mebakbis.meb.gov.tr/basvuru adresi üzerinden e-Devlet kullanıcı bilgileriyle yapılıyor. Başvuru süresi 30 Mart Pazartesi günü sona erecek. Adayların şartları dikkatle kontrol ederek başvurularını zamanında tamamlamaları büyük önem taşıyor.

Milli Eğitim Akademisi ne zaman kuruldu?

Milli Eğitim Akademisi, Türkiye'de eğitim alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve mevcut personelin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirildi. Akademi bünyesinde görev alacak sözleşmeli eğitim personeli, eğitim politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması süreçlerinde aktif rol üstlenecek. Bu kapsamda yapılan atamalar, Türkiye'nin eğitim vizyonunu güçlendirmeye yönelik stratejik adımlar arasında değerlendiriliyor.