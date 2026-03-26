1970 yılında Sydney yakınlarındaki bir plajdan kaçırılan 3 yaşındaki İngiliz kız çocuğunun ailesi, onlarca yıldır süren adalet arayışında ilk kez somut bir umut ışığı görüyor. Yeni Güney Galler (NSW) Başsavcılığı, davayı yeniden incelemeye hazır olduğunu açıkladı.

Grimmer ailesi, 1968'de İngiltere'nin Bristol kentinden Avustralya'ya göç etmişti. 12 Ocak 1970'te anneleri Carole, dört çocuğuyla birlikte Wollongong yakınlarındaki Fairy Meadow Plajı'na gitti. Hava bozulunca çocuklar duş kabinlerine yöneldi. Ancak küçük Cheryl bir daha asla görülmedi. Tanıklar, bir erkeğin çocuğu kucağına alıp otoparka doğru koştuğunu bildirdi.

İtiraf eden şüpheli neden yargılanamadı

Cheryl'in kaybolmasından 15 ay sonra polis, o dönemde 17 yaşında olan bir genci sorguladı. "Mercury" kod adıyla anılan şüpheli, küçük kızı kaçırdığını, cinsel saldırı amacıyla ormanlık alana götürdüğünü ve boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Ancak bu itiraf onlarca yıl boyunca dosyanın derinliklerinde kayboldu. 2016'da yapılan bir kanıt incelemesinde yeniden gün yüzüne çıkan ifade üzerine Mercury, 2017'de cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

Dava 2019'da dramatik bir şekilde çöktü. Yargıç, 1971'deki sorgulamada şüphelinin yanında ebeveyn, vasi ya da avukat bulunmadığı gerekçesiyle itirafı delil olarak kabul etmedi. Suçlamalar düşürüldü ve Mercury serbest kaldı.

Parlamento kürsüsünden açıklanan isim

Ekim 2025'te NSW milletvekili Jeremy Buckingham, parlamento dokunulmazlığını kullanarak Mercury'nin gerçek kimliğini ve itiraf detaylarını kürsüden okudu. Şubat 2026'da ise Mercury'nin yıllardır kullandığı takma adı da kamuoyuyla paylaştı. Şu anda 71 yaşında olan Mercury, Victoria eyaletinde eşiyle birlikte yaşıyor ve masumiyet iddiasını sürdürüyor.

Grimmer ailesinin başsavcılığa yaptığı başvuruda, mahkemenin 2019 kararında önemli bir hukuki hata yapıldığı savunuldu. Başsavcı Sally Dowling, davayı yeniden değerlendirmeye hazır olduğunu aileleye yazılı olarak bildirdi. Ailenin elinde yeni tanık bilgileri de bulunuyor ve bunların polise iletilmesi halinde gelecekteki değerlendirmede dikkate alınabileceği belirtildi.

Cheryl'in ağabeyi Ricki Nash, yıllardır ilk kez umutlu olduğunu söylüyor. Anne ve baba, kızlarına ne olduğunu öğrenemeden hayatlarını kaybetti. Cheryl'in bedeni hâlâ bulunamadı. NSW Parlamentosu, 1965-2010 yılları arasındaki çözümsüz cinayet ve kayıp vakalarını incelemek üzere özel bir soruşturma başlattı ve raporun Haziran 2026'da tamamlanması bekleniyor.