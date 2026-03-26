Skandalın merkezinde, mahkûm ABD'li finansçı Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle görevden alınan eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson'ın atanma süreci yer alıyor.

McSweeney, Ekim 2025'te Londra'da bir restorandan eve dönerken telefonunun elektrikli bisikletli ve kar maskeli bir kişi tarafından çalındığını polise bildirdi. Cihaz, Mandelson ile arasındaki yazışmaları içeriyordu ve bu mesajlar, parlamento soruşturması açısından kritik kanıt niteliği taşıyordu. Polisin olayı soruşturmadığı ve dosyayı kapattığı ortaya çıkınca kriz daha da derinleşti.

Çalınma zamanlaması şüpheleri artırdı

Olayın en tartışmalı boyutu zamanlama. Telefon, Mandelson'ın büyükelçilik görevinden alınmasından yaklaşık bir ay sonra çalındı. İşçi Partisi hükümeti o dönemde, Muhafazakâr Parti'nin parlamento mekanizmasıyla atanma sürecine dair tüm belgeleri talep edeceğini zaten öngörüyordu. Sağlık Bakanı Wes Streeting ise durumu "komplo değil, beceriksizlik" olarak tanımladı. Ancak İşçi Partisi milletvekili Karl Turner, sosyal medyada doğrudan McSweeney'nin telefon hırsızlığı hikâyesine inanmadığını açıkladı.

Polis 999 çağrı kaydını yayınladı

Metropolitan Polisi, oldukça sıra dışı bir adım atarak McSweeney'nin hırsızlık sonrası yaptığı 999 acil çağrısının dökümünü kamuoyuyla paylaştı. Kayıtlara göre McSweeney, çağrı sırasında cihazın bir "hükümet telefonu" olduğunu belirtmesine rağmen kendisinin Başbakanlık'ta çalıştığı bilgisini vermedi. Polis, bu bilginin kendilerine iletilmediğini ve kararlarını etkileyemeyeceğini açıkladı.

Mandelson dosyaları ve Epstein bağlantısı

Mandelson, 2024 yılının sonlarında ABD Büyükelçisi olarak atanmış ancak Epstein ile süregelen bağlantılarının boyutu ortaya çıkınca 2025'te görevden alınmıştı. Polis şu anda Mandelson hakkında, bakanlık döneminde 2008 mali krizi de dahil olmak üzere hassas belgeleri Epstein'a sızdırdığı iddiasıyla "kamu görevinde suistimal" soruşturması yürütüyor. McSweeney ise Şubat 2026'da istifa ederek atama kararının tüm sorumluluğunu üstlendi. Mart ayında yayımlanan ilk belge paketi, Starmer'ın Aralık 2024'te Mandelson'ın Epstein bağlantıları konusunda uyarıldığını ve atanmasının "tuhaf biçimde aceleye getirildiği" değerlendirmesinin yapıldığını ortaya koydu.

Hükümet, parlamento kararına tam uyum sağlayacağını taahhüt ederken Mandelson dosyalarının ikinci paketi Paskalya tatili sonrasında yayınlanacak.