Çeşme ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik unsurları, deniz üzerinde hareket halindeki bir göçmen botunu tespit etti. Mobil radar sistemlerinin sağladığı erken uyarı üzerine bölgeye hızla sevk edilen ekipler, botu güvenli bir şekilde durdurarak içerisindeki yabancı uyruklu kişileri karaya çıkardı.

Mobil radar tespit etti

Olay, 11 Temmuz günü sabah saat 05.50 sıralarında meydana geldi. Çeşme'de görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından deniz üzerinde ilerleyen bir lastik bot belirlendi. Durumun bildirilmesiyle operasyon başlatan Sahil Güvenlik Botları (TCSG-35 ve KB-86), hareketli botu önleyerek durdurdu. Bot içerisinde yapılan incelemede 16'sı Etiyopya, 2'si Filistin ve 2'si Yemen uyruklu olmak üzere toplam 20 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan yabancı uyruklu şahıslar, gerekli sağlık kontrolleri ve yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.