Geçtiğimiz günlerde ülke gündemine düşen Can Polat cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan acı olay için yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan cinayet şüphelisi Serhat Altun ve beraberindeki bir şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay Çeşme'de yaşansa da soruşturmanın ana ayağının İstanbul olması nedeniyle dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi.

Ne olmuştu?

3 Haziran günü öğleden sonra saat 14.00 sularında, İzmir'in popüler tatil beldesi Alaçatı'da yürekleri ağza getiren bir cinayet meydana gelmişti.

Sosyal medya dünyasının yakından tanıdığı Dilan ve Engin Polat çiftinin tatil için kaldığı otelde silah sesleri yükselmişti. Çiftin hem kuzeni hem de koruması olan 37 yaşındaki Can Polat, saldırının hedefi olmuştu.

Saldırının ardından ağır yaralanan Can Polat, olay yerine gelen ambulansla hızla hastaneye ulaştırılmıştı. Doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirmişti.

Olayın hemen sonrasında harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 2003 doğumlu S.A.'yı, olayı gerçekleştirdiği silahla beraber kıskıvrak yakalayarak gözaltına almıştı.

Polat'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak için İstanbul Ataşehir’deki Küçükbakkalköy Merkez Camii'ne getirilmişti.