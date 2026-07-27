SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Kayseri’de Hakim ve Savcı yardımcısı olarak meslek hayatını sürdüren genç hukukçu Yusuf Aslan, hafta sonu serinlemek amacıyla gittiği İstanbul’un Şile ilçesinde denize girdi. Suya girdikten bir süre sonra akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Aslan’ı gören çevredakilerin ihbarı üzerine bölgeye arama-kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Ekipler tarafından sudan çıkarılarak kıyıya alınan genç hukukçuya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Hastaneye kaldırılan Yusuf Aslan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından adli ve idari inceleme başlatılırken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilecek otopsi işlemlerinin ardından netleşeceği bildirildi.

Yargı Teşkilatı Yasa Boğuldu

Meslek hayatının henüz başında olan Yusuf Aslan’ın ani vefatı, Kayseri Barosu başta olmak üzere tüm yargı camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Sosyal medyada çok sayıda hâkim, savcı ve avukat taziye mesajları paylaştı.

Bakan Gürlek: 'Mekânı Cennet Olsun'

Gelişmenin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, 'Kayseri’de Hakim ve Savcı yardımcısı olarak görev yapan kıymetli meslektaşımız Yusuf Aslan’ın, Şile’de meydana gelen elim hadise sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun' satırlarına yer verdi.