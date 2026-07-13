Son Mühür- AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, ana muhalefet partisi CHP ve ona yakın çevrelerin söylem ile uygulamaları arasındaki çelişkileri sert bir dille eleştirdi. Sağır, kendisini sosyal demokrat ve çağdaş olarak tanımlayan bu yapıların, meşruiyeti tartışmalı süreçlerle milletin vicdanında derin yaralar açtığını savundu.

Siyasi gündemi sarsacak açıklamalar peş peşe geldi.

"Depremde bile kriz siyaseti yaptılar"

Cihangir Sağır, muhalefetin ülkeye değer üretmek yerine sürekli bir kriz ve tartışma siyaseti yürüttüğünü iddia etti. Özellikle 6 Şubat depremleri dönemine dikkat çeken Sağır, O günleri iyi hatırlayın diyerek en zor günlerde dahi toplumsal dayanışmayı baltalayan manipülatif söylemler kullanıldığını hatırlattı.

Birlik olmak yerine kutuplaşmayı seçtiler. Sağır, bugün gelinen noktada milletin yardımseverlik duygularının istismar edildiğine dair iddiaların, muhalefet belediyeleri, bazı medya organları ve sivil toplum kuruluşları üzerinden ayyuka çıktığını belirtti. Bu durumun, söz konusu yapıların güvenilirliğini tamamen sıfırladığını ekledi.

"Çağdaşlık maskesi artık çökmüştür"

Muhalefetin uzun süredir arkasına sığındığı söylemlerin inandırıcılığını kaybettiğini vurgulayan AK Parti Buca İlçe Başkanı, gerçeklerin er ya da geç gün yüzüne çıkacağını ifade etti. Devletin hukuk düzeninin ve Türk milletinin ferasetinin bu süreçte en büyük teminat olduğunu söyledi.

"Adalet er ya da geç yerini bulacak"

Maskelerin arkasına sığınarak ülkeye zarar verenlerin hak ettiği karşılığı bulacağını belirten Sağır, "Milletimizin ferasetiyle, hukuk önünde tüm gerçekler açığa çıkacak; adalet mutlaka yerini bulacaktır" dedi.

Sağır, hukuki süreçlerin yakından takipçisi olacaklarını belirterek açıklamasını noktaladı.



