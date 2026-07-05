Ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde tahsil edilen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yılın son ödeme periyoduna girildi. Araçların yaşına, motor silindir hacmine ve piyasa değerine göre hesaplanan vergi tutarları, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleri başta olmak üzere birçok kanaldan yatırılabiliyor. Belirlenen yasal süreyi kaçıran araç sahipleri cezalı ödeme tablosuyla karşılaşacak.

2026 MTV 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Araçların kayıt ve tescilinin yapıldığı vergi dairelerince tahakkuk ettirilen MTV'nin ikinci taksit ödemeleri 31 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. İlk taksitini yılın başında 31 Ocak gününe kadar yatıran vatandaşlar, ikinci taksiti de temmuz ayının son gününe kadar tamamlamak zorunda.

E-DEVLET MTV BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Vergi borcunu öğrenmek isteyenler Gelir İdaresi Başkanlığının e-Devlet kapısındaki hizmet ekranını kullanıyor. Sisteme giriş yapan araç sahipleri; T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile birlikte plaka bilgisini yazıp güvenlik kodunu doğruladığında güncel borç tablosuna anında ulaşıyor. İsteyenler aynı ekran üzerinden banka kartlarıyla borcunu doğrudan ödeyebiliyor.

MTV ÖDEMESİ HANGİ KANALLARDAN YAPILIR?

Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması vergi tahsilatında en çok tercih edilen yöntemlerin başında geliyor. Vatandaşlar anlaşmalı bankaların internet ile telefon bankacılığını kullanarak saniyeler içinde vergilerini yatırabiliyor. Banka şubeleri ve yabancı ülkelere ait banka kartları da tahsilat sistemine tam uyum sağlıyor.

Alternatif yolları arayanlar PTT AŞ iş yerleri, PttMatikler ve PttBank mobil uygulaması üzerinden haftanın her günü kesintisiz işlem yapabiliyor.

2026 MTV TUTARLARI NE KADAR OLDU?

Yeni yılda MTV tutarları araç gruplarına farklı bir biçimde yansıdı. Otomobiller için belirlenen yıllık vergi tabanı ise 5 bin 750 lira ile 274 bin 415 lira arasında değişiyor.

Özellikle 1-3 yaş grubundaki binek araçlarda motor silindir hacmi 1.3 litreye kadar olanlar 6 bin 903 lira yıllık vergi ödüyor. Hacmi 1.3 ile 1.6 litre arasında olan ve trafiğe en çok çıkan otomobillerin yıllık vergisi 12 bin 28 lirayı buluyor. Motor hacmi 1.6 ile 1.8 litre arasındaki araç sahipleri ise 21 bin 252 lira ödüyor.