Son Mühür- Kişi başına yıllık 3 kilogramı bulan çay tüketimiyle dünyanın zirvesine yer alan Türkiye, market raflarındaki çay fiyatlarının bir kez daha zamlandığı gerçeğiyle karşı karşıya kaldı.

2025 yılında 171 milyon lira zarar açıklayan Çaykur, bir kez daha zam silahına başvurarak kuru çay fiyatlarına 6 Temmuz pazartesi gününden geçerli olmak üzere yüzde 15 zam yaptı.

Kuru çaya 8 Nisan'da yüzde 10 oranında, 22 Mayıs'ta ise yüzde 15 zam gelmişti

Böylece son 3 ayda çaya toplam yüzde 45,5 zam yapıldı.

TÜİK verilerine göre günde 250 milyon bardak çay tüketen Türkiye, çay üretiminde Çin, Hindistan, Kenya ve Sri Lanka'nın ardından dünyada 5. sırada yer alıyor.

Enflasyonla savaşa takoz koymak...



''Çaykur, 29 Milyar liralık net üretimden satış yapmış ve zarar açıklamış'' hatırlatmasında bulunan ekonomist İris Cibre,

''Yıllık enflasyon yüzde 32.

ÜFE yüzde 28

Siz neye göre 3 ayda yüzde 46 zam yapıyorsunuz arkadaş?

Bu kümülatif zammın enflasyona doğrudan etkisi 0.32 puan, şaka değil

Enflasyonla savaşa bir takoz da biz koyalım mı dediniz, nedir?'' diye sordu.

Türkiye Varlık Fonu'nun bünyesinde yer alan Çaykur, enerji, işçilik, gübre, nakliye ve ambalaj maliyetleri enflasyonla birlikte artış olduğuna dikkat çekerek çaya gelen artışların zorunlu olduğuna işaret etmişti.

