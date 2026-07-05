Yıl içinde belirlenen takvim doğrultusunda toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, temmuz ayı toplantısına hazırlanıyor. Yılın ilk altı ayında dört kez faiz kararını duyuran kurul, para politikasındaki yeni adımlarını ilan edecek.

MERKEZ BANKASI TEMMUZ 2026 FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB Para Politikası Kurulu, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü toplanacak. Kurulun aldığı faiz kararı aynı gün yayımlanacak. Bu toplantıya ait karar özetleri ise 30 Temmuz 2026 tarihinde çıkacak. Merkez Bankası yılın ilk yarısında 22 Ocak, 12 Mart, 22 Nisan ve 11 Haziran tarihlerinde toplanmıştı.

2026 YILINDA KALAN TCMB TOPLANTI TARİHLERİ NELER?

Temmuz ayındaki toplantının ardından kurul yıl sonuna kadar üç kez daha toplanacak. Merkez Bankasının açıkladığı takvime göre sıradaki toplantılar 10 Eylül, 22 Ekim ve 10 Aralık 2026 tarihlerinde yapılacak.

2027 YILI MERKEZ BANKASI TOPLANTILARI HANGİ GÜN?

TCMB önümüzdeki yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantı tarihlerini de duyurdu. 2027 yılı takvimine göre kurul yeni yılın ilk yarısında 21 Ocak, 18 Mart, 22 Nisan ve 10 Haziran tarihlerinde faiz kararını belirleyecek.