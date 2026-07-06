Son Mühür- Bu yıl yüzde 40.31 oranında değer kazanan BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı yüzde 1.65 artıda kapatmayı başarmıştı.

Endeks, tüm gözlerin çevrildiği Ankara'daki NATO zirvesinin başlayacağı haftaya yüzde 0.51'lik yükselişle 14.491 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Asya borsaları negatif...



Küresel piyasalar, teknoloji hisselerindeki düşüşlerin etkisiyle haftaya karışık bir seyirle başladı.

Güney Kore borsaları Samsung sonuçlarının ardından temkinli bir tavır sergiliyor. KOSPI endeksi yüzde 0.8, Japon Nıkkeı endeksi ise yüzde 0.4 düşüş gösterdi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



OPEC+'ın üretimi artırmasıyla Brent petrol fiyatları düştü, petrol yüklü gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi hızlandı. Geçtiğimiz hafta 160 geminin geçtiği belirtildi.

Brent petrol 72.01 dolardan,

geçtiğimiz hafta yüzde 2.5'luk artış gösteren ons altın 4.155 dolardan, gram altın 6.256 liradan,

gümüş 61.77 dolardan,

yılın ilk yarısında yüzde 33 değer kaybeden Bitcoin yüzde 1'e yaklaşan yükselişin ardından 63.047 dolardan işlem görüyor.