Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu ve böylece yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranları ortaya çıktı. Yüzde 6,09 enflasyon farkına yüzde 7'lik toplu sözleşme zammının eklenmesiyle kamu personeli ve memur emeklilerinin gelirleri toplamda yüzde 13,52 artt. Yeni oranların belli olmasıyla birlikte kurumlar bordro güncelleme işlemlerine hız verdi.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Kamu görevlileri her ayın 15'inde maaşlarını peşin olarak hesaplarında görüyor. Temmuz ayı zam oranlarının netleşmesiyle beraber memurlar, 15 Temmuz günü maaşlarını yeni ve zamlı tutarlar üzerinden çekecek. Herhangi bir gecikme yaşanmadan güncellenmiş rakamlar banka hesaplarına yansıyacak.

14 GÜNLÜK MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kamu çalışanlarının yeni zamlı maaşı yasal olarak 1 Temmuz itibarıyla geçerli sayılıyor. Memurlar aylıklarını ayın 15'inde peşin aldıkları için arada kalan 1-14 Temmuz dönemine ait 14 günlük bir maaş farkı doğuyor. Kurumların bu fark ödemelerini hangi gün yapacağına dair resmi takvimi yakında duyurması bekleniyor.

MEMUR EMEKLİSİ ZAM FARKI ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemine kayıtlı Emekli Sandığı mensupları aylıklarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz'da açıklandığı için memur emeklileri ay başındaki maaşlarını eski rakamlar üzerinden ceplerine koydu. SGK, bu gruptaki emeklilerin zam farklarını hesaplarına yatırmak için özel bir ödeme takvimi hazırlayıp kamuoyuna ilan edecek.

2026 TEMMUZ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 13,52'lik temmuz zammı, taban aylıklara doğrudan yansıdı. Yeni düzenlemeyle en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 251 liraya çıktı. En düşük memur emeklisi aylığı ise 27 bin 772 lirayı geride bırakarak 31 bin 524 lira seviyesine ulaştı. Sigorta girişi 2008 yılı öncesine dayanan en düşük işçi emeklisinin aylığı da 21 bin 481 liradan 25 bin 296 liraya yükseldi.