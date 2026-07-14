Son Mühür/ Beste Temel- Ankara Güvenpark'ta bir araya gelen terörle mücadele gazileri ve şehit aileleri, özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle oturma eylemi başlattı. Basın açıklamasının ardından alanda nöbete başlayan gaziler, taleplerine somut bir yanıt alana kadar Güvenpark’ı terk etmeyeceklerini ilan etti. Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer gazilerle konuştu.

Geceyi parkta, beton üzerinde geçiren ve aralarında yüksek oranda uzuv kaybı ile sağlık sorunları bulunan gaziler, devlet yetkililerine ve kamuoyuna Son Mühür mikrofonlarından seslendi.

Kurşun cephede ayrılmadı, bürokrasi neden ayrılıyor ?

Eyleme katılan vatan kahramanları, yaşadıkları mağduriyeti ve taleplerini şu sözlerle dile getirdi:

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı İdris,

"Bizler terörle mücadele gazileri, şehit er ve er gazileri olarak buradayız. Maaş ve özlük haklarımızla ilgili taleplerimiz için toplandık. Haklarımızı alana, siyasilerden ve yetkililerden somut bir cevap bulana kadar bu alanı terk etmeyeceğiz."

1997 Şırnak Gazisi Özcan Sabah ise şu sözlerle mağduriyetini duyurdu;

"Biz er gazileri ve er şehit aileleri olarak büyük bir mağduriyet yaşıyoruz. Bir uzman çavuşa göre 2,5 kat daha az maaş alıyoruz. Kurşun bizi cephede ayırmadı, bürokrasi neden ayırıyor? Milli Savunma Bakanlığı bizi en düşük memur emeklisi sayıp Sosyal Politikalar Bakanlığına engelli olarak devretti. Bu, bu ülkenin bir ayıbıdır. Biz canımızın yarısını Güneydoğu'da bıraktık. Sayın Cumhurbaşkanımızın defalarca 'tamam' demesine rağmen 4 yıldır bu mağduriyet giderilmedi. Gözü görmeyen, kolu bacağı olmayan bu gazileri burada sabahlatırken hiç mi utanmıyorlar?" 15 Temmuz'da yaralıları almadığı iddia edilen hastanenin ruhsatı satışta! İçeriği Görüntüle



2008 Irak Kuzeyi Gazisi - Görme Engelli Mehmet Yücel ise Konya'dan gelerek seslendi;

"Irak’ın kuzeyinde terör örgütüyle girilen çatışmada gözlerimi kaybettim. Konya Kulu’dan buraya geldim. Biz ayrıcalık değil, sadece adalet istiyoruz. Gazinin rütbesi olmaz! Meclis çalışmamız 4 yıldır sekteye uğruyor. Kararlıyız, ya hepimiz burada ölünceye kadar ya da taleplerimize olumlu bir cevap verilene kadar buradan ayrılmayacağız."

Özgür Özel’den gazilere ziyaret

Eylemin ilk gününde Özgür Özel, Güvenpark'taki gazileri ve şehit ailelerini ziyaret ederek taleplerini dinledi. Ziyarete ilişkin konuşan Genel Başkan İdris, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizler siyaset yapmıyoruz. Özgür Bey geldi, sağ olsun bizi dinledi, taleplerimizi not aldı ve gerekli yerlere ileteceğini söyledi. Bundan memnuniyet duyduk. Ancak bizler buradaki en az engeli yüzde 60 ila yüzde 70 olan, sağlık sorunları yaşayan insanlarız. Türk milleti vatanın bölünmez bütünlüğünü korurken bu hale gelen gazilerine sahip çıkacaktır."

Terörle mücadele vurgusu: Katillere karşıyız

Açıklamalarda son dönemdeki siyasi gelişmelere ve "terörsüz Türkiye" söylemlerine de değindiler.

Gazi Özcan Sabah Terörsüz Türkiye süreci işin şu ifadelere yer verdi;

"Terörsüz bir Türkiye elbette hepimizin dileği ancak biz katillerin, terörist başının Meclis'e davet edilmesine, affedilmesine kesinlikle karşıyız. Ne maddi ne manevi olarak onları affetmiyoruz, cezalarını çeksinler. Biz vatan için bedel ödedik, haklarımızı istemek için burada konuşmaktan haya ediyoruz ama bizi bu duruma düşürenler izlemekten haya etmiyor"

