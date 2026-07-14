Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Karadeniz sahil şeridi ile iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Kastamonu ile Sinop'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklenirken, bölgedeki hava sıcaklıklarının düşeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da gece saatlerinde görülen yağışlı hava ise yerini parçalı bulutlu gökyüzüne bırakıyor.

KASTAMONU VE SİNOP İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Karadeniz genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış, özellikle Kastamonu ve Sinop'un batı kesimlerinde kuvvetini artıracak. Yağışla birlikte bölgedeki sıcaklıkların 2 ila 6 derece arasında azalması bekleniyor. Ani sel ve su baskını riskine karşı iki kentte sarı kodlu alarm durumuna geçildi.

ÜÇ BÜYÜK KENTTE HAVA NASIL OLACAK

İstanbul'da gece boyunca süren sağanak yağış geçişleri, bugün öğle saatlerine kadar yerel düzeyde devam ediyor. Günün geri kalan kısmında parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı megakentte sıcaklık 28 derece ölçülecek.

Ankara'da bugün yağış beklenmiyor, günün en yüksek sıcaklığı 30 derece olacak. İzmir'de ise yaz sıcakları etkisini sürdürüyor, kentte sıcaklığın 34 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

DİĞER İLLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI

Hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelindeki diğer şehirlerde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde tahmin ediliyor. Bursa'da bugün sıcaklık 28 derece, Çanakkale'de ise 32 derece olacak. Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcak hava etkisini sürdürürken Muğla ile Antalya'da termometreler 35 dereceyi gösterecek. Konya'da sıcaklığın 32 derece, Karadeniz bölgesinde ise Samsun'da 30, Trabzon'da 26 derece olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'da Erzurum 31 dereceyi görürken, Malatya'da sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yüksek sıcaklıklar sürüyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da bugün günün en yüksek sıcaklığı 40 derece olacak.