ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde ikamet eden Türk vatandaşı Gül Erdoğan (40) ve eşi Aytaç Erdoğan, Holmby Caddesi'ndeki evlerinde ölü bulundu.

8.5 aylık hamile olan Gül Erdoğan ile eşinin cansız bedenlerine, komşuların silah sesi ihbarının ardından eve giren polis ekipleri ulaştı.

Yerel saatle cuma sabahı 05.45 sularında gelen ihbarın ardından olay yerine sevk edilen Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) ekipleri, adrese ulaştıklarında bir erkek ve bir kadını ateşli silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri, gerçekleştirdiği incelemede her iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis "Cinayet-İntihar" şüphesi üzerinde duruyor

Olay yerinde inceleme yapan LAPD dedektifleri, cinayetin ayrıntılarına ilişkin ilk bulguları paylaştı. Polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, olayın bir "cinayet-intihar" vakası olarak değerlendirildiği ifade edildi.

İlk belirlemelere göre, Aytaç Erdoğan'ın önce 8.5 aylık hamile eşi Gül Erdoğan'ı vurduğu, sonrasında aynı silahla intihar ettiği tahmin ediliyor.

10 gün önce baby shower partisi yapmışlar

Olayın ardından Amerikan medyasına konuşan çiftin komşusu Richard Schultz, yaşananlar karşısında şaşkın olduğunu dile getirdi.

Çifti dışarıda sık sık el ele yürürken gördüklerini ve mutlu bir profillerinin olduğunu belirten Schultz, Gül Erdoğan'ın doğumuna çok az bir süre kaldığını söyledi.

Schultz, çiftin daha yeni, 4 Temmuz'da bebekleri için bir baby shower partisi yaptığını da paylaştı. Olayın perde arkası neden henüz netlik kazanmazken, Los Angeles polisinin başlattığı çok yönlü soruşturma devam ediyor.