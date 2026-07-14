Artvin'in Borçka ilçesinde yer alan Adagül köyü, Çoruh Vadisi'ne hakim konumuyla ziyaretçi ağırlıyor. Bölgedeki yeşil alanlar ve vadinin derin yapısı gezginler için alternatif bir güzergah oluşturdu.

ÇORUH NEHRİ ÜZERİNDE KAFES ÇİFTLİKLERİ

Adagül köyünün yüksek kesimleri Çoruh Vadisi'ni panoramik olarak görüyor. Çoruh Nehri üzerinde faaliyet gösteren kafes balık çiftlikleri arazinin merkezinde yer alıyor. Yamaç kısımlara inşa edilen köy evleri su yatağıyla birleşiyor.

GÜN DOĞUMUNDA FOTOĞRAF MESAİSİ

Vadiyi çevreleyen ormanlar ile akarsuyun rengi geniş bir alan sunuyor. Ziyaretçiler özellikle gün doğumu ve gün batımı saatlerinde köyde vakit geçiriyor. Drone kullanıcıları ile fotoğrafçılar, günün bu saatlerinde bölgede kayıt alıyor.

Arazinin yapısı sebebiyle köye gelenler, bölgeyi İskandinav ülkelerine benzeterek "Norveç fiyortları değil, Artvin" ifadesini kullanıyor. Her mevsim açık olan Adagül, kampçıların da rotasında yer alıyor.