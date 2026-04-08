15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen yılın ilk Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonrasında hekim adayları için geri sayım hız kazandı. Binlerce doktorun uzmanlık hayallerini süsleyen bu sınavın ardından gelen süreçte, sonuçların ilan edileceği gün büyük bir merakla bekleniyor. Sınav kağıtlarının değerlendirme aşaması devam ederken, ÖSYM tarafından paylaşılan resmi takvim adayların önündeki belirsizliği ortadan kaldırdı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, sınav sonuçlarının açıklanma sürecini titizlikle yürütüyor. Adayların sınav performanslarını yansıtan puanlar ve branş bazındaki başarı sıralamaları, hekimlerin hangi alanda uzmanlaşacaklarını belirleyen en önemli veri seti olarak kabul ediliyor. Bu yılki katılım oranlarının yüksekliği, yerleştirme puanları üzerindeki rekabetin de oldukça çekişmeli geçeceğine işaret ediyor.

2026 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılır

ÖSYM tarafından yayınlanan güncel sınav takvimine göre, 2026-TUS 1. dönem sonuçları 15 Nisan 2026 tarihinde adayların erişimine sunulacak. Sınavdan tam bir ay sonra açıklanacak olan bu verilerle birlikte, hekimler aldıkları puanları ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden görüntüleme şansı bulacak. Sonuçların ilan edildiği gün sistemde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle adayların sabırlı olması ve duyuruları yakından takip etmesi tavsiye ediliyor.

Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile birlikte ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden puan kartlarına ulaşabilecek. Sonuç belgelerinde adayların doğru ve yanlış sayıları ile birlikte yerleştirme puanları da detaylı şekilde yer alacak. 2026 yılı itibarıyla TUS kapsamında tercih yapabilmek için gerekli olan temel baraj puanı 45 olarak uygulanmaya devam ediyor. Bu puan sınırını aşan hekimler, uzmanlık eğitimi almak istedikleri kurum ve branşlar için tercih listelerini oluşturma hakkı kazanacak.

TUS nedir ve 2026 ikinci dönem sınavı ne zaman yapılacak

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, tıp fakültesi mezunu hekimlerin uzmanlık eğitimi alabilmeleri için girmek zorunda oldukları en kapsamlı ve prestijli seçme sınavı. Bu sınav, temel tıp bilimleri ve klinik tıp bilimleri olmak üzere iki ana oturumdan oluşuyor. Hekimler bu sınavdan aldıkları puanlar doğrultusunda üniversite hastaneleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde asistan doktor olarak göreve başlıyor.

Yılın ikinci sınavı için de takvim ÖSYM tarafından karara bağlandı. 2026-TUS 2. dönem sınavı 23 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınav için başvurular ise 8-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. İlk dönem sınavından istediği sonucu alamayan veya uzmanlık tercihini yılın ikinci yarısına bırakan adaylar için bu oturum büyük bir fırsat sunuyor. Her iki dönemde de adayların yabancı dil yeterliliği şartını sağlamış olması, yerleştirme işlemlerinin tamamlanabilmesi için zorunlu bir kural olarak korunuyor.