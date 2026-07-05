Son Mühür- Ergin Ataman liderliğindeki 12 Dev Adam yeni bir zafer için geri sayıma başladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın grubun zayıf halkası İsviçre'yi ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

C Grubu'nda 5'te 5 yapan Türkiye, zirvede yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki 4. müsabakanın ardından ikinci tura yükselmeyi, 5. galibiyetinden sonra ise liderliği garantiledi.

Oynadığı karşılaşmaların 5'inde de sahadan mağlubiyetle ayrılan ve ikinci tura yükselemeyen İsviçre, 4. ve son sırada bulunuyor.

Bosna-Hersek engelini aşmıştı...



Son Avrupa Şampiyonası'nda finalde Almanya'ya boyun eğerek ikincilikte kalan 12 Dev Adam favori olarak çıktığı karşılaşmayı kazanarak grubu yenilgisiz tamamlamayı hedefliyor.

Türkiye son maçında deplasmanda Bosna-Hersek engelini Alperen Şengün'ün öne çıktığı karşılaşmayı 75-82'lik skorla kazanmayı başarmıştı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Adem Bona, Alperen Şengün, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven, Emre Melih Tunca.