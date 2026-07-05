Son Mühür- UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’nde yer alan, dünyanın en eski ve en prestijli yağlı güreş organizasyonu olarak bilinen tarihi Kırkpınar güreşleri bu yıl 665.kez seyircisiyle buluşuyor.

Er meydanına çıkan başpehlivanların nefes kesen mücadelelerinde son sekize kalan isimler belli oldu.

Kimler son sekize kaldı?



Buna göre, Ali Gürbüz, Mustafa Taş, Serdar Yılmaz, Orhan Okulu, Erkan Taş, Osman Kan, Feyzullah Aktürk ve Seçkin Duman bugün çeyrek finalde güreşecek.

Kırkpınar'da iki kez kemer takan İsmail Balaban, genç kuşağın zorlu isimlerinden Erkan Taş'a karşı çayırdan mağlup ayrılarak Kırkpınar'a veda etmek zorunda kaldı.



Bu yılki Kırkpınar'ın en büyük şampiyonluk adayları arasında yer alan Feyzullah Aktürk yoluna Mustafa Batu'yu eleyerek devam etti.

Kırkpınar'da üç kez kürsünün en üst basamağında yer alan Orhan Okulu Tolga Turan'ı, yine kürsünün en güçlü adayları arasında yer alan Ali Gürbüz ise çırağı Ali İhsan Batmaz'ı alt etmeyi başararak yollarına devam ediyor.

Tanınan isimler turnuvaya erken veda etti...



Yağlı güreşlerin önde gelen isimlerinden Recep Kara, İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybek, Mehmet Yeşil Yeşil turnuvaya erken veda etmek zorunda kaldı.

Bu yıl başpehlivan tarihi bir onurun yanı sıra 1.655 bin liralık para ödülünün de sahibi olacak.

