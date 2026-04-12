Üniversitelerin ön lisans programlarından mezun olan veya mezuniyet aşamasına gelen adaylar için hayati önem taşıyan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) maratonu başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), eğitim hayatını lisans seviyesine taşımak isteyen öğrencilerin yol haritasını çizen 2026 sınav takvimini resmen duyurdu. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte ders çalışma temposunu artıran adaylar, internette "DGS başvurusu nasıl yapılır, 2026 DGS başvuru ekranı açıldı mı" sorularına odaklandı. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenecek bu dev sınav, adayların sadece bilgi birikimini değil, analiz ve mantık yürütme becerilerini de ölçecek. Peki, milyonların merakla beklediği başvuru işlemleri hangi gün başlıyor ve sınav temmuz ayının kaçında yapılacak?

2026 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

ÖSYM takvimine göre akademik hayatında lisans seviyesine geçmek isteyen adaylar için başvuru süreci 15 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar 2 Haziran'a kadar kayıt yapabilecek. Uzmanlar, sistemde yaşanabilecek yoğunlukların önüne geçmek adına adayların başvuru işlemlerini son günlere bırakmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

E-DEVLET VE ÖSYM AİS ÜZERİNDEN 2026 DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Dikey Geçiş Sınavı için başvurular tamamen dijital ortamda alınıyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve kendilerine ait şifreleriyle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) platformuna giriş yaparak işlemlerini kolayca tamamlıyor. Başvuru formunun doldurulmasının ardından sınav ücretinin de yine sistem üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırılmasıyla birlikte süreç resmen onaylanıyor.

2026 DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

Başvurularını eksiksiz tamamlayan adayların ter dökeceği o büyük gün de takvimdeki yerini aldı. 2026 DGS, tüm Türkiye'deki farklı sınav merkezlerinde 19 Temmuz 2026 Pazar günü tek oturum halinde organize edilecek.

2026 DGS'DE KAÇ SORU SORULACAK, SINAVIN İÇERİĞİ NASIL OLACAK?

Adayların DGS'de karşılaşacağı soru dağılımı da sınav stratejisi kuranlar için büyük önem taşıyor. Sınavda adaylara toplam 100 soru yöneltilecek. Bu soruların 50'si sayısal, diğer 50'si ise sözel bölümden oluşacak. DGS'nin en belirgin özelliği, adayların doğrudan alan veya ezber bilgisinden ziyade; analiz etme, mantık yürütme ve muhakeme becerilerini ölçmesi olarak öne çıkıyor. Sorular, farklı ön lisans bölümlerinden mezun olan tüm adayların çözebileceği ortak bir yeterlilik düzeyinde hazırlanıyor.