Derinlikli senaryosu ve başarılı oyunculuk performanslarıyla 2026 yılına iddialı bir giriş yapan ABİ dizisi, her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışan bir cerrah ile idealist bir avukatın hikayesini anlatan OGM Pictures imzalı dizi, son yayınlanan 12. bölümüyle de reyting listelerinde zirveyi bırakmadı. 9-11 izlenme bandına yerleşerek kanalın en güçlü projesi haline gelen dizinin ekran yolculuğunun nasıl devam edeceği ise büyük bir merak konusu oldu.

ABİ (AİLE BİR İMTİHANDIR) DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizinin merkezinde, ailesinin karanlık gölgesinden kaçarak İzmir'de kendine temiz bir hayat kuran ve başarılı bir genel cerrah olan Doğan (Kenan İmirzalıoğlu) yer alıyor. Yıllar önce tüm gemileri yakarak ailesine rest çeken Doğan, kardeşinin düğünü vesilesiyle mecburen baba ocağına geri dönüyor. Fakat bu zorunlu dönüş, sadece sıradan bir aile ziyareti olarak kalmıyor. Doğan bu süreçte ailenin derinlere gömdüğü karanlık sırlarla, kendi vicdanıyla ve yollarının tesadüfen kesiştiği idealist avukat Çağla (Afra Saraçoğlu) ile büyük bir yüzleşme yaşıyor.

ABİ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Sosyal medyada yayılan iddiaların aksine, ABİ dizisi şu an için kesinlikle final yapmıyor. Hikayenin giderek açıldığı ve heyecanın tırmandığı dizi, elde ettiği yüksek izlenme oranlarıyla ekran macerasına tam gaz devam ediyor.

ABİ DİZİSİ 2. SEZON OLACAK MI?

Dizinin ikinci sezonu için yapımcı şirket OGM Pictures veya ATV cephesinden henüz resmi bir duyuru gelmedi. Ancak televizyon sektörünün dinamikleri ve dizinin yakaladığı olağanüstü başarı göz önüne alındığında, 2. sezon için umutlar oldukça yüksek. Kanalın en çok izlenen yapımı olması, yeni sezon onayının da en büyük teminatı olarak değerlendiriliyor.

AİLE BİR İMTİHANDIR SEZON FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Dizinin haziran ayında final yapması planlanıyor. Yani A.B.İ 20. bölümü ile izleyicilerine veda edecek ve ekranlara kısa bir ara verecek. Ekiple ilgili bir aksilik çıkmaması durumunda yeni yayın döneminde 2. sezonu ile izleyici karşısına çıkacak.