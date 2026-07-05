Gaziantep'in tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda 40 yıldır demircilik yapan 70 yaşındaki demir ustası Mehmet Kurt, yaz aylarında artan hava sıcaklığıyla birlikte ocak başında adeta ateşle mücadele ediyor.

Sıcağa rağmen mesleklerini yaşatmak içni özveriyle çalışıyor

Körüklerden yükselen alevler ve kızgın demirlerin yaydığı ısı nedeniyle atölyelerde hissedilen sıcaklık, zaman zaman 100 dereceye kadar ulaşıyor. Sabahın erken saatlerinde işbaşı yapan ustalar, gün boyunca kızgın demirleri örs üzerinde şekillendirerek tarım aletleri, bıçaklar ve çeşitli el işçiliği ürünleri üretirken, bunaltıcı sıcaklığa rağmen mesleklerini yaşatmak için büyük özveriyle çalışıyor.

"Gaziantepli vatandaşlar kebap yiyecek, dolayısıyla bunun alt yapısı bizde"

Sıcak havaya aldırış etmeden üretim yaptığını söyleyen Mehmet Kurt, "40 senedir bu işin içerisindeyim ve sıcak havalarda çalışmaya alıştık. Yaz olduğu zaman ocağın önünde çalışıyoruz. Biraz zor oluyor ama çalışıyoruz. Bu işe alıştık. Tarım aletleri, bıçaklar ve çeşitli el işçiliği ürünleri üretiyorum. Tabi genelde kebaplık şiş üretiyorum. Gaziantepli vatandaşlar kebap yiyecek, dolayısıyla bunun alt yapısı bizde" dedi.