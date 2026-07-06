Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 7-22 Haziran tarihlerinde toplanan başvuruların ardından gözler komisyon kararlarına çevrildi. Zabıt katibi, infaz ve koruma memuru (İKM), mübaşir, şoför ve güvenlik görevlisi gibi çok sayıda kadroya yerleşme hayali kuran adaylar, heyecanla kurumdan gelecek duyuruyu bekliyor. Evrak inceleme süreci devam ederken, uygulamalı sınavlara ve mülakatlara girmeye hak kazanan isimler kısa süre içinde belli olacak.

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlık, 15 bin personel alımı başvuru sonuçlarının ilan edileceği net tarihi henüz paylaşmadı. Kurum bünyesindeki komisyonların başvuru evraklarını detaylı inceleme işlemleri sürüyor. Özellikle klavye sınavı gibi uygulamalı aşamalara katılacak katip adayları, mülakat yerlerini ve isim listelerini sabırsızlıkla bekliyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Değerlendirme süreci bittiğinde, mülakata girmeye hak kazananların listesi Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden duyurulacak. Adaylar başvurdukları alanlara ve kurumlara göre sonuçlarına pgm.adalet.gov.tr ile cte.adalet.gov.tr adresleri üzerinden ulaşacak.

2026 ADALET BAKANLIĞI KADRO VE KONTENJAN DAĞILIMI NASIL OLDU?

Merkez ve taşra teşkilatlarındaki personel ihtiyacını karşılamak için farklı branşlarda binlerce kişi istihdam edilecek. Bakanlığın yayımladığı listeye göre en büyük payı 5 bin 259 kişiyle zabıt katipleri aldı. Cezaevlerinde görev yapacak İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) kadrosuna ise 4 bin 508 kişi alınacak. Hizmetli ve şoför gibi destek personeli ihtiyacı için 1.300, mübaşir kadrosu için 1.041 kişilik kontenjan ayrıldı. İlan edilen diğer kadrolar ise 900 icra katibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire ve 90 sosyal çalışmacı şeklinde sıralandı.