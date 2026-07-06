iPhone kullanıcılarının ekranın sağ üst köşesinde zaman zaman gördüğü yeşil ve turuncu noktalar, sanıldığı gibi bir ekran arızasının işareti değil. Apple'ın kullanıcı gizliliğini artırmak amacıyla geliştirdiği bu sistem, telefonun kamera veya mikrofonunun hangi anlarda aktif olduğunu anlık olarak gösteriyor. Çoğu kişinin fark etmeden kullandığı bu özellik, özellikle izinsiz erişimlere karşı önemli bir güvenlik katmanı sunuyor. Günlük kullanım sırasında görülen bu küçük simgeler, arka planda çalışan uygulamalar hakkında da kullanıcıya önemli ipuçları veriyor.

iPhone’daki yeşil nokta neden yanıyor

Ekranın sağ üst bölümünde beliren yeşil nokta, iPhone kamerasının aktif olarak kullanıldığını gösteriyor. Instagram'da hikâye paylaşırken, FaceTime görüşmesi yaparken, görüntülü arama sırasında ya da QR kod okuturken bu uyarının görünmesi normal kabul ediliyor.

Ancak kullanıcı herhangi bir kamera işlemi yapmadığı halde yeşil nokta yanıyorsa durumun kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü bu işaret, arka planda çalışan bir uygulamanın kameraya eriştiğini gösterebilir. Bazı senaryolarda kamera ile birlikte mikrofon da aynı anda kullanılabiliyor. Apple, bu gösterge sayesinde kullanıcıların donanım erişimlerini anlık olarak takip edebilmesini sağlıyor.

Turuncu nokta mikrofon erişimini gösteriyor

Yeşil noktanın bulunduğu alanda görülen turuncu nokta ise mikrofonun kullanımda olduğunu ifade ediyor. Telefon görüşmeleri sırasında, Siri ile konuşurken veya sesli mesaj gönderirken bu göstergenin görünmesi beklenen bir durum.

Bunun dışında telefon kullanılmadığı hâlde turuncu noktanın yanması dikkatle değerlendirilmeli. Böyle bir durumda arka planda çalışan bir uygulama mikrofon erişimini kullanıyor olabilir. Özellikle daha önce mikrofon izni verilen uygulamalar zaman zaman ses erişimi talep edebilir. Bu nedenle kullanıcıların uygulama izinlerini düzenli aralıklarla kontrol etmeleri öneriliyor.

Apple bu özellikle dijital gizliliği güçlendiriyor

Apple, iOS işletim sistemine eklediği bu görsel uyarı sistemiyle kullanıcıların kamera ve mikrofon erişimlerini daha şeffaf hâle getirmeyi hedefliyor. Böylece hangi uygulamanın hangi donanıma eriştiği tek bakışta anlaşılabiliyor.

Ekranda yeşil veya turuncu noktanın beklenmedik bir anda yandığını gören kullanıcılar, ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırarak Kontrol Merkezi'ni açabiliyor. Burada kamera veya mikrofonu kullanan uygulamanın adı görüntüleniyor. Kullanıcılar daha sonra Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik bölümünden ilgili uygulamanın kamera ya da mikrofon izinlerini kaldırabiliyor. Bu basit kontrol, olası gizlilik risklerinin önüne geçilmesine yardımcı oluyor.