"Dünyanın Atatürk Gibi Liderlere İhtiyacı var. "



19 Mayıs 2026 tarihi Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı gün olan, 19 Mayıs 1919'un yüz yedinci yılı dır. 19 Mayıs 1919 günü Atatürk’ün Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basmasiyla Türk Ulusu'nun topyekun olarak büyük bir ulusal kurtuluş savaşına girdiği gün olarak kabul edilir.

O gün Türkiye Cumhuriyeti karşılaştığı büyük zorlukların ve yıkımların etkisiyle büyük bir karanlığın içine girmişti. Osmanlı Devleti 1918 de Birinci Dünya Savaşında düşman olduğu savaştığı devletlerle bir silah bırakma metni imzalamış ve o günden sonra "mütakere dönemi " dediğimiz bir dönem başlamıştı. Bu dönemde ülke büyük kargaşalar ve çalkantılar içerisindeyken silah bırakma anlaşmasının kurallarına aykırı olarak güçlü devletlerin ülke topraklarını işgal etme girişimleri, gerçekleştirilirken kanlı kıyımlar bütün memlekette geleceğe ilişkin umut verici bir ışık görülmüyordu. Silah bırakma kuralları gereğince Türk ordusu büyük ölçüde dağıtılmış silahları elinden alınmıştı ve itilaf güçlerine teslim edilmekteydi. Ülke deyim yerindeyse adeta kan ağlıyordu.

İşte böyle bir ortamda Mustafa Kemal Paşa Anadolu ya gitmenin en doğru zaman olduğuna inanarak çalışmalara başlamıştı. Atatürk’ün Samsun'a gitmek için hareket ettiği günden bir gün önce, 15 Mayıs 1919 da İzmir'in kanlı bir şekilde işgal edilmesi ülkede derin bir üzüntü, kaygı ve endişe yaratmıştı. Ancak bir yandanda Atatürk’ün Samsun’a hareket etmesi ulusal bilincin uyanmaya başlamasına etki etmişti. İzmirde ki kanlı olaylar nedeniyle işgallere karşı ancak silahlı mücadeleyle başarılı olunacağının düşüncesi ortaya çıkmıştı. Bütün vatanseverler cephesinde bu kanlı olaylar nedeniyle kabaran ulusal bilinç, ülkenin üzerine serpilmiş ölü toprağı dağıtıyor, kendisi için öngörülen ölüm fermanını yırtıp atabileceği yönünde umutlar yeşeriyordu. Böyle bir ortamda Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a ayak bastı, Mustafa Kemal Paşa karanlıklar içinde çırpınan ülke için yeni bir umut, Türk milletinin esareti reddederek bağımsızlık için ayağa kalktığı gündür 19 Mayıs, Mustafa Kemal Paşa İstanbulda iken ülke sorunlarıyla ilgili pek çok konuyu konuşmak için arkadaşlarıyla toplantılar, görüşmeler yapmış onlarında düşüncelerini almıştı, Atatürk asıl yapmak istediklerini düşüncelerini tam olarak paylaşmamisti, yalnız İstanbuldan ayrılmadan pek çok kişiyle vedalaştı hatta ingilizler tarafından tutuklanıp Bekirağa Bölüğune sürülmüş başta fethi bey olmak üzere pek çok arkadaşını orada ziyaret etti ve bazı arkadaşlarını doğrudan Anadolu ya çağırdı.

Mustafa Kemal Paşa nın Samsun’a geliş amacı ile ona verilen görev arasında önemli farklar vardı. O' nun Samsun’a 9. Ordu Müfettişi olarak gönderilmesinin nedeni, bölgede yaşanan güvenlik sorunlarıyla ilgiliydi. İngilizler Osmanlı hükûmetine bir talimat vererek, Karadeniz bölgesinde güvenliği bozan gelişmelere ilgileri çekmişler, bu olaylar karşısında bunları önlemek için bir çaba gösterilmezse silah bırakma anlaşmasının 7.maddesi uyarınca bölgeyi işgal etmek zorunda kalacaklarıni bildirmişlerdir. Ingilizlerin bu isteğine karşı Osmanlı Hükûmeti büyük bir telaşa kapılmisti, Vahdettinde aynı telaşa ve endişeye kapılmış, yeniden Ingilizlerle önemli bir konuda karşı karşıya gelmekten korkuyordu. Güvenliği bozan unsurlar olarak görülen şey; Ülkenin düştüğü zor durumdan iyice şimararak bölgede bir pontus Devleti kurmak isteyen Rumluk dünyasının kendi içinden çıkmış çetelerin, Türk, Müslüman köylerine yaptığı baskınlar sonucunda devletten bir şey gelmeyeceğini görmüş olan Türklerin kendilerini korumak için oluşturmuş oldukları güçlerdir. İngilizler buna tahammül edemiyor bu ulusal örgütlerin dağıtılmasını istiyorlardı. Bu nedenle hükûmet ve saray bu iş gale gerek kalmayacak biçimde bölgedeki güvenliği bozan unsurları ve ele başlarını bastırmak ve susturmak için Karadenize başarılı bir asker göndermeleri gerekiyordu, bunun içinde Mustafa Kemal Paşa nın sahip olduğu nitelikler ve ittihatci olmayışı da görevin verilmesi için çok uygundu, Saray ve Hükumet Mustafa Kemal Paşaya bu görevi vererek aynı zamanda İstanbuldan da uzaklastirmiş olacaklardı. Mustafa Kemal paşanın bu görevde başarılı olacaklarına inançları çok yüksekti bunun için önce 9. Ordu müfettişliği ile görevlendirilmiş, ardından da kendisine görev ve sorumluluklarının sınırlarını çizen bir talimatname verilmişti Mustafa Kemal Paşa Samsun'da başlayan yolculuğu boyunca Hükumetin verdiği bu talimatnameye uymak zorundaydı. Kendisi Samsun'dan itibaren talimatname de yazan konuların dışına çıkmaktan geri kalmadı. Örneğin birçok yerde halkla yaptığı görüşmelerde, ulusa, ulusun ve yurdun karşı karşıya bulunduğu tehlikeyi anlattı. Bölgede kurulmuş Hukuk örgütlerini ve varsa bunlara bağlı güçlerin neler olduğunu araştırdı. Ingilizlere verilmesi gereken bir çok silahların bu sivil direnişçilere verilmesini sağladı. Mustafa Kemal Paşa’nın yaptığı bu davranışlar onun yetki ve sorumluluklarına aykırıydı, Ancak Kendisi yetkinin ve sorumluluğun ancak ulusa karşı olabileceğine inanıyor, böyle zor günlerde milletin varlığı tehlikede ise,başka yerlerden alınacak talimatlarin önemli olduğuna inanmıyordu, O bununla yetinmedi, dağınık ve küçük ölçekli örgütlenme çabalarını ulusal boyutta bir yapıya dönüştürmek için çaba harcadı. Mustafa Kemal paşa sivil örgütlenmenin öncüsü olan kişilerle iletişim kuruyor, öte yandan elde kalan askeri birimleri ve onların sorumlusu olan kişileri bu yapının içine çekmeye çalışarak yurt ölçekli büyük bir direniş gücü yaratmak için uğraşıyordu. Samsun'da yakılan bu Kurtuluş ateşi, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleriyle büyümüş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının temelini oluşturmuştur. 19 Mayıs 1919 Türk Ulusu'nun önünde yalnız, emperyalizme karşı bir ulusal savaş verme fırsatı yaratmamiş aynı zamanda büyük bir tarihsel devrimin başlamasını sağlayarak her alanda büyük değişimlerin ve yeniliklerin önünü de açmıştır.

19 Mayis1919 Milli Mücadele tarihimizde ve Türk Devleti'nin kuruluşunda çok önemli yere sahip olduğundan Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu olayı hem mili Kurtuluş hareketinin başlangıcı saymış, hem büyük Nutuk 'unu bu olayla başlatmış doğum gününü soranlara 19 Mayıs 'ı işaret etmiştir. Atatürk 19 Mayıs 'i gençlere armağan etmesinin nedeni, gençlerin taşıdığı yenilikçi, dinamik ve sarsılmaz vatan sevgisine olan sonsuz inancıdır. Bende Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Devrimlerini, ilkelerini ve vatanseverliğini kendisine ŞİAR edinmiş tün gençlerimizin 19 MAYIS GENÇLİK BAYRAMINI Kutlar..."ATATÜRK'ÜN İZİNDE, HEP İLERİYE "Diyorum.