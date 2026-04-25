Torbalı’da 23 Nisan coşkusu, ilçenin uzun süredir klasiği Uçurtma Şenliği ile taçlanıyor. Bu yıl 18’incisi gerçekleşecek olan şenlik için zaman sayacı başladı. Özbey Deve Güreşi Alanı, yarın çocukların kahkahaları ve renkli uçurtmalarla şenlenecek.

Gün boyu eğlence ve gökyüzünde görsel şölen

Sabah saat 10.00’da başlayacak olan şenlikte çocukları dolu dolu bir gün bekliyor. Sadece uçurtma uçurtma olmayacak; oyun parkurlarından sahne gösterilerine, müzik dinletilerinden sürpriz aktivitelere kadar enerji hep en yüksekte olacak. Gökyüzünde ise tatlı bir yarış olacak; gerçekleşecek uçurtma yarışmalarıyla gökyüzü izleyenlere görsel bir şölen sunacak. Yarışmalarda dereceye giren çocukları sürpriz ödüller bekliyor. Ayrıca, “Uçurtmam yok” diye endişelenen minik misafirlerimize de belediye ücretsiz uçurtma dağıtımı yapacak.

Ulaşıma ücretsiz destek

Şenlik alanına ulaşım konusunda da içiniz rahat olsun. Katılımın çok olması beklenen etkinliğe rahatça gidip gelebilmeniz için belediye servis ayarladı. Yarın; Ayrancılar Meydan ve Tepeköy İZBAN İstasyonu’ndan şenlik alanına ücretsiz servisler kalkacak.

Başkan Demir’den davet

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, bu yılki şenliğin biraz daha hüzünlü ve buruk bir atmosferde gerçekleşeceğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl 23 Nisan’ı kutlarken ne yazık ki yüreğimizin bir köşesi buruk. Ülkemizin farklı şehirlerinde yaşanan acı olaylar ve hayatını kaybeden evlatlarımız bizleri derinden üzdü. Onların acısını paylaşıyor, ailelerine sabır diliyoruz. Biz de Torbalı’da, çocuklarımızın yüzünde bir nebze de olsa tebessüm oluşturmak, yaşıtlarıyla birlikte güzel ve keyifli bir gün geçirmelerini sağlamak istedik. 18’incisini düzenleyeceğimiz Uçurtma Şenliği’mizde gökyüzünü yine umutla, birlikle ve sevgiyle renklendireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi yarın bu güzel buluşmaya davet ediyorum.”