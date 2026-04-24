İzmir'de kent genelinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, ilçelerde de belediyelerin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar sürüyor. Bir çalışma hamlesi de İzmir'in Torbalı ilçesinden geldi. İlçe genelindeki çalışmaları Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

"Torbalı için emek vermeye devam!"

Sosyal medya hesabı üzerinden çalışmalara yönelik bir video paylaşan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "Sokak sokak, mahalle mahalle… Torbalı için emek vermeye devam." ifadelerini kullandı.

Torbalı'da; Yedi Eylül Mahallesi'nde asfalt çalışması, Torbalı Mahallesi'nde altyapı çalışması, Muratbey Mahallesi'nde kilit taşı çalışması, iş görüşmeleri, Özbey Mahallesi'nde moloz temizliği, Alpkent Mahallesi'nde kilit taşı çalışması, Ayrancılar Mahallesi'nde bordür çalışması, İnönü Mahallesi'nde asfalt çalışması, ilçe genelinde oyun alanları dezenfekte çalışması, İzBB iş birliği ile bokaşi kompost etkinliği, Muratbey Mahallesi'nde imar yolu çalışması, Ayrancılar Mahallesi'nde zemin düzenlemesi, engelli araç tamiri, Çaybaşı Mahallesi'nde kaldırım düzenlemesi, Bozköy Mahallei'nde alt yapı çalışması, ilçe genelinde yeşil alan bakımı, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe genelinde periyodik ilaçlama gerçekleştirildi.