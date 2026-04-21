Son Mühür/ Beste Temel- Ekonomide yaşanan sıkıntılar vatandaşın cebindeki deliği giderek daha da büyütüyor. Artan borçları ödeme sıkıntısı çeken vatandaş, kendini bir anda avukat ve icra dairelerinde bulurken; birçok taşınmaz ise icradan satışa çıktı. İzmir’de de tablo günden güne kararıyor. İcra dairelerinden gün aşırı taşınmaz satışı yapılırken; listeye yenileri eklendi. Başta Buca olmak üzere, Torbalı ve Karabağlar’da çok sayıda taşınmaz açık artırma usulü ile satışa çıkarıldı.

4 hissedarlı bina listede yer aldı

Buca’nın Yiğitler Mahallesi’ndeki çok hisseli bina icradan satışa sunuldu. 4 hissedarı olan binanın doğalgazı ve asansörünün de olduğu belirtildi. Sadece şehir içindeki taşınmazlar değil, köylere de yansıyan bu durum Torbalı’nın Çapak Mahallesi’nde de etkili oldu. Değeri 4 milyon 953 bin 208 TL olan tarlanın da açık artırma usulü ile satışı yapılacağı açıklandı. 109 ada, 82 parsel sayılı bahçeli kerpiç ev müştemilatı niteliğinde taşınmaz mahalle yerleşim alanı içinde, Çapak camine 280 metre, meydana 300 metre, aile sağlığı merkezine 380 metre, Phılsa caddesine 1,8 kilometre mesafede zemini orta derece meyilli, küçük büyük yaklaşık kare geometrik şekle sahip, ulaşımı kolay belediye hizmetlerinin tamamından faydalanan bir konuma sahip olan taşınmazın parsel üzerinde yapı olarak kullanılan 3 konut, 2 depo, sundurmalar, bahçe duvarı, merdiven yapılarının da mevcut olduğu belirtildi.

Zeytinlik alan da ekonomiye yenik düştü

Türkiye’nin en verimli tarım ovalarını barındıran Torbalı’da zeytinlik alanlar da ekonomiye yenik düşerek satışa çıkarıldı. Köyaltı mahallesinde imar planı bulunmayan, değeri 5 milyon 317 bin 662 TL olarak belirlenen ve içinde verimli zeytin ağaçları bulunan bir tarım arazisinin satışı için açık artırma usulü yapılacak. Dümbüldek mevkiinde bulunan 24 milyon 962 bin 690 TL değerindeki alan yüzde 10 KDV ile açık artırma usulüyle vitrine çıkıyor. Çevresinde dikili tarım arazileri, ormanlık ve makilik alanlar bulunan alanın kendisine ait elektrik ve suyu bulunmadığı, kuru tarım arazisi olduğu belirtildi. Kapama zeytinlik görünümünde içerisinde çeşitli yaşlarda bakımlı ve verimli zeytin ağaçları ile makilik alanların olduğu toprak yapısının orta bünyeli, taşlı-kumlu, su tutma kapasitesi düşük dikili tarım arazisi sınıfında olduğu ifade edildi.

Kerpiç ev listede yer aldı

Torbalı’da yerleşim alanı içinde bulunan kerpiç bir ev de satışa sunulanlar arasında yer aldı. İmar planı yapılıncaya kadar köy yerleşik alanı ve sınırı tespit edilmiş alanlarda bu sınırlar içinde, henüz yerleşik alan sınırı belirlenmemiş yerlerde ise tapuda köy içi mevki içinde yer almak kaydıyla konut, kırsal turizm tesisi pansiyon, çiftlik evi-köy evi, yayla evi, dağ evi, günübirlik tesis, köyün ihtiyacına yönelik bakkal, köy kahvesi, manav, berber, fırın, tanıtım ve teşhir büfesi, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar yapılabileceği ifadeleri kullanıldı.

Dükkan da satışa çıktı

Binalar, köyler, zeytinlikler derken sıra dükkanlara da geldi. Yaşanan ekonomik sıkıntılar mülk sahiplerini zorlamaya devam ediyor. Karabağlar’da bulunan 5 Katlı bir apartmanda bulunan 134 bin metrekareye sahip bir dükkan da satışa çıkarılanlar arasında. Kıymeti 2 milyon 315 bin 526 lira açıklandı.