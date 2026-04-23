Tüm Türkiye ve tüm çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yaşamaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmir genelinde de etkinlikler bu coşkuya ortak oldu. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle farklı etkinliklere imza attı. Torbalı Belediyesi de bunlardan birisi oldu.

Torbalı'da 23 Nisan coşkusu!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "Atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 106. yılını büyük bir gururla kutladık. Cumhuriyet Meydanı’ndaki resmi tören programıyla başladık. Törenin ardından Torbalı İlçe Başkanımız İbrahim Özel ve ilçe örgütümüzle birlikte Atamızın anıtına çelengimizi sunduk, ardından Belediyemiz Kültür Merkezi’ndeki kutlama programında çocuklarımızın coşkusuna ortak olduk.

Evlatlarımızın hazırladığı gösterileri izlerken hem çok duygulandık hem umutla dolduk. O gözlerindeki ışık, o neşe, o özgüven insanın içini ısıtıyor. Her bir çocuğumuza yürekten teşekkür ediyorum.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Çocuklarımızın hep güldüğü, güvenle büyüdüğü, umut dolu yarınlar diliyorum…" ifadelerini kullandı.

