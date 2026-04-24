İzmir’de genç yeteneklerin sahne aldığı 20. Altınordu Felsefe Kardeşliği (AFEK) Turnuvası'na start verildi. Altınordu Futbol Kulübü tarafından organize edilen turnuva, amatör kulüplerin yoğun katılımına sahne oldu. İlk gününde ise heyecan dolu anlar yaşandı.

48 Maçta 134 Gol!

Turnuvanın ilk gününde toplamda 48 müsabaka oynandı. 48 karşılaşmada ise toplamda 134 gol atıldı. Organizasyon, futbolun temel değerlerini ön plana çıkarırken, minik sporcuların performansı da göz doldurdu. Tribünlerde ailelerin ve futbolseverlerin de müsabakalara ilgisi yüksekti.

594 Sporcu, 48 Takım, 29 Kulüp! Dev organizasyon

Bu yıl düzenlene organizasyona; 29 amatör kulüp, 48 takım ve toplam 594 sporcu katılım sağladı. Organizasyonda 2014 ve 2015 doğumlu futbolcular mücadele ederken, Altınordu’nun “yetiştirici kulüp” anlayışı doğrultusunda turnuva düzenleniyor. Turnuvaya katılan takımlar arasında ise; Ankarakartal Spor, Çelikordu Spor, Altın Genç Spor, İzmirgücü Spor, Güneyordu Spor Kulübü, AVR Atletik Spor Kulübü, Bornova Spor Kulübü, Bornova 1881 Spor Kulübü, Bursa Kültürspor, Yeni Karamanspor, Çamdibi Spor, İK Bornova Spor Kulübü, Darıca Kale Spor Kulübü, Altınyurt Gençlik Spor Kulübü, Karabağlar Gençordu, Umurca Spor, Milas Sportif, Saruhanlı Belediye Spor Kulübü, Söke İdmanyurdu Spor Kulübü, Tire 4 Eylül Spor Kulübü, Genç Tiregücü Spor Kluübü, Torbalı Gençordu, Torbalı Çaybaşı, Gençordu Spor Kulübü, Tuzla Mercan Spor, Yatağan Sportif yer aldı.

Felsefe kardeşliği!

Altınordu’nun “Felsefe Kardeşliği” yaklaşımı çerçevesinde turnuva hayata geçirildi. Turnuva yalnızca rekabeti değil; dostluk, fair-play ve gelişimi de ön plana çıkarmasıyla dikkatleri çekiyor.

Final Pazar günü!

Turnuva heyecanı, hafta sonu boyunca da sürmeye devam edecek. Cumartesi günü grup maçları oynanacak olup, gruplarında ilk 4 sıraya giren ekipler 26 Nisan Pazar günü Son 16 turuna yükselmelerini ilan edecek. Aynı gün; çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları da oynanacak ve şampiyon belli olacak.

