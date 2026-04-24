Uzun süre düşme hattında bulunan Altınordu, geçtiğimiz hafta Kepez deplasmanında aldığı 4-2’lik zaferle ligde kalmayı başarmıştı.

Sezonun son randevusu Torbalı’da

Altınordu, ligin son haftasında İnegölspor’u Metin Oktay Yerleşkesi içinde bulunan Serpil Hamdi Tüzün Sahası’nda misafir edecek.

Yarın saat 15.00’te başlayacak olan bu müsabakada hakem Emrullah Baydar yer alacak. Her iki takımın ise ligdeki konumları belli.

Taraftara jest yapıldı

Kulüp yönetimi, dönem boyu takımı terk etmeyen ve özellikle son haftalardaki önemli süreçte destek olan taraftarlar için anlamlı bir adım attı.

Dönemin bitiş maçında bilet fiyatları sembolik olarak 1 TL olarak ayarlandı. Bununla beraber tribünlerin tamamen dolması hedefleniyor.

Hedek kendi sahasında galibiyet

Ligde mücadeleyi bırakmayan ve kümede kalma mücadelesinden galibiyetle çıkan Kırmızı-Lacivertliler, şu an 34 puanla 15. konumunda bulunuyor.

Altınordu’nun bu mücadeledeki en büyük motivasyonu ise kendi sahasındaki galibiyet serisini devam ettirmek.

Eğer İzmir temsilcisi İnegölspor’u da yenmeyi başarırsa, iç sahada arka arkaya galibiyetini alarak sezonu kapatabilecek.

İnegölspor 7. sırada yer alıyor

Geçtiğimiz hafta play-off şansını kaybeden konuk ekip İnegölspor, 59 puanla 7. sırada yer alıyor. İddiası kalmayan iki ekibin yarışında, teknik direktörlerin gelecek sezonun düzenlemesini düşünerek daha az süre alan genç oyunculara ve yedek ağırlıklı bir kadroya şans vermesi bekleniyor.