Son Mühür/ Beste Temel- Torbalı Belediyesi, sınav maratonundaki ortaokul son sınıf öğrencilerini yalnız bırakmıyor. Daha önce Türkiye’de ses getiren ücretsiz EKPSS eğitimleriyle engelli bireylerin yanında olan belediye, şimdi de rotayı LGS öğrencilerine kırdı.

Belediye bünyesindeki uzman öğretmenlerin ve kurumsal altyapının kullanılacağı bu LGS Eğitim Desteği Programı tamamrn ücretsiz ve online olarak gerçekleştirilecek. Yani İzmir’in neresinde olursanız olun, bir internet bağlantısıyla sınav hazırlığı evinize kadar geliyor.

Ders kaçırma derdi olmayacak

Eğitim içeriği bildiğimiz müfredat odaklı Türkçe, matematik, fen bilimleri ve diğer tüm ana branşlar programda mevcut. Ama işin asıl güzel tarafı şu derse vaktinde yetişemeyen ya da konuyu tekrar etmek isteyen öğrenciler için 7/24 açık bir dijital kütüphane kurulmuş. Kayıtlı dersleri istediğiniz zaman istediğiniz kadar izleme şansınız var. Sadece ders anlatıp geçmek de yok rehberlik desteğiyle verimli ders çalışma yolları anlatılırken online denemelwrle de gerçek performansınızı görmeniz sağlanşyor.

Elinizi çabuk tutun

LGS Hızlandırılmış Online Tekrar ve Soru Çözüm Kampı için geri sayım çoktan başladı bile. 27 Nisan 2026’da başlayacak bu yoğun maratonun son başvuru zamanı ise 23 Nisan olarak belirlendi. Başvuruların sadece egitim.torbali.bel.tr adresi üzerinde internet ortamında yapılabileceğini de unutmamak lazım.

Haftalık 60 saat

Hafta içi her gün sabah 09.00’da başlayıp akşamüstü 17.10’a kadar sürecek olan bu program günde 12 ders saati demek. Haftalık 60 saati bulan bu yoğun tempoyla öğrencilerin eksiklerini hızla kapatması hedefleniyor.

Sadece Torbalı'da yaşayanlar mı?

Hayır program İzmir il sınırları içerisinde yaşayan her öğrenciye kapılarını açıyor. Fakat bu fırsat için elinizi çabuk tutmanızda fayda var çünkü kontenjan sınırlı tutulmuş.

