Son Mühür- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, göreve geldikten sonra 2 yıl boyunca yaptığı hizmetleri dün akşam yapılan geniş katılımlı lansmanla kamuoyuna anlattı.

Toplantıya CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'de katıldı. Lansman sonunda konuşan CHP'li Güç, " Tüm ağır ekonomik koşullara, artan mali ve siyasi baskılara rağmen; Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz sosyal belediyecilik anlayışından taviz vermeden üretmeye, sosyal adaleti büyütmeye ve hemşehrilerimizin hayatına dokunmaya devam ediyor. Bizler biliyoruz ki; tüm engellemelere rağmen halkın belediyeleri hizmetten geri durmaz. Biz vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Şimdi iktidar zamanı, şimdi halkın iktidarının zamanı" ifadelerini kullanmıştı.



Saygılı soru yöneltti! Lansmana ilk tepki geldi!

Öte yandan lansmanın ardından ilk siyasi tepki geldi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, etkinliği eleştirerek, personel politikası üzerinden çeşitli sorular yöneltti.

Saygılı, "CHP İl Başkanının başarı dolu iki yılı diye parlattığı PR gecesinde acaba bu seneler içinde kaç tane bankamatik personel istihdam edildiğinden bahsedildi mi? Eşe dosta, ahbabının gönül ilişkilerine dair istihdam politikasını gururla örnek gösterildi mi? CHP il başkanı bunları övüp alkış tuttu mu? Merak içindeyiz" " dedi.