Kamuoyunda uzun süredir tartışılan ve adalet sisteminde köklü değişiklikler yaratması beklenen 12. Yargı Paketi için geri sayım hızlandı. İş dünyasını yakından ilgilendiren yasalardan, mahkeme süreçlerinin hızlandırılmasına kadar pek çok yenilik barındıran dev tasarı, yeniden şekillendirilmek üzere kısa bir süreliğine Meclis sürecinden çekilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Diyarbakır'da yaptığı son açıklamalar ise özellikle "af" ve "ceza indirimi" bekleyen kitleler için hayati bir önem taşıyor. Paketin an itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne sunulduğunu belirten Bakan Gürlek, tasarının içeriğine dair çok önemli ipuçları verdi. Peki, herkesin konuştuğu 12. Yargı Paketi maddeleri neler ve infaz düzenlemesi yolda mı?

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır temasları sırasında adalet sistemini çok daha etkin hale getirmek için yürüttükleri çalışmalara dikkat çekti. "Terörsüz Türkiye" hedefiyle yola çıktıklarını vurgulayan Gürlek, vatandaşların yargıdan beklentilerinin ve ihtiyaçlarının farkında olduklarını söyledi. Gürlek, merakla beklenen 12. Yargı Paketi'ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne sunduklarını, bu aşamanın hemen ardından tasarının TBMM Adalet Komisyonu'na geleceğini açıkladı. Meclis süreci işlerken kamuoyunu da şeffaf bir şekilde bilgilendireceklerini belirten Gürlek, paketin çok kısa bir süre içinde yasalaşmasının planlandığını duyurdu.

12. YARGI PAKETİ'NDE AF VEYA İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?

Mahkum yakınlarının arama motorlarında en çok araştırdığı konu şüphesiz olası bir genel af ya da ceza indirimi ihtimali. Ancak Adalet Bakanı Akın Gürlek, büyük bir umutla beklenen bu ihtimallere kapıyı tamamen kapattı. Bakan Gürlek, kamuoyunda ve sosyal medyada sıkça gündeme gelen "12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi var mı?" sorusuna net bir dille yanıt vererek, yeni paketin içinde herhangi bir infaz düzenlemesinin yer almadığını kamuoyuna ilan etti.

12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ NELER?

Af ve infaz indirimi beklentileri yalanlansa da yeni yargı paketi, hem hukuk camiası hem de sıradan vatandaşlar için oldukça kritik ve hayatı kolaylaştıracak yenilikler taşıyor. Vatandaşın adalete erişimini hızlandırmayı hedefleyen pakette öne çıkan başlıca maddeler şu şekilde sıralanıyor:

Yargılama süreçleri hızlandırılacak ve yıllarca süren davalarla boğuşan mahkemelerin ağır iş yükü hafifletilecek.

Hakim, savcı ve avukat sayısı artırılacak; adliye personelinin çalışma koşullarında ciddi iyileştirmelere gidilecek.

Özellikle iş dünyasını, esnafı ve ticari hayatı yakından ilgilendiren icra ve iflas kanunlarında yeni ve pratik düzenlemeler yapılacak.

Vatandaşların adalete çok daha kolay erişebilmesi için uygulamada karşılaşılan bürokratik ve teknik aksaklıklar giderilecek.

Bazı suç tipleri yeniden ele alınacak ve cezai yaptırımlarda günün şartlarına uygun modern güncellemeler yapılacak.