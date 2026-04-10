İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Avrupa Birliği’nin İsrail ile ilişkilerine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sanchez, uluslararası hukukun ihlal edildiğini savunarak, AB’nin İsrail ile olan iş birliği anlaşmalarını askıya alması gerektiğini söyledi.

“Uluslararası hukuka saygı yok, AB adım atmalı”

Barselona’da düzenlenen uluslararası bir programda konuşan Sanchez, Avrupa Birliği’nin yalnızca ekonomik ve güvenlik politikalarıyla değil, aynı zamanda etik duruşuyla da öne çıkması gerektiğini vurguladı.

İsrail’in son dönemdeki askeri operasyonlarına atıfta bulunan Sanchez, Brüksel yönetiminin uluslararası hukuka yönelik “açık ihlaller” karşısında daha net bir tutum alması gerektiğini ifade etti.

“Lübnan’da yeni bir Gazze yaşanmasına izin vermeyelim”

Sanchez, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına dikkat çekerek, bölgedeki insani krizin derinleşebileceği uyarısında bulundu. “Lübnan’da yeni bir Gazze yaşanmasına izin vermeyelim” diyen İspanyol lider, Avrupa’nın bu süreçte daha tutarlı ve ilkeli davranması gerektiğini söyledi.

Avrupa’ya “ahlaki liderlik” çağrısı

İspanya Başbakanı, Avrupa ülkelerine sadece kendi çıkarlarını korumakla yetinmemeleri gerektiğini belirterek, küresel ölçekte “ahlaki liderlik” üstlenme çağrısı yaptı. Sanchez, Avrupa’nın güvenlik ve savunma politikalarının yanı sıra etik değerler açısından da güçlenmesi gerektiğini dile getirdi.

“AB savunması güçlendirilmeli”

Sanchez, Avrupa’nın ortak projelerle savunma kapasitesini artırması gerektiğini ifade ederken, bu sürecin yalnızca askeri değil, diplomatik ve insani boyutlarıyla da ele alınması gerektiğini vurguladı.

“ABD’nin boşluğunu Avrupa doldurmalı”

ABD’nin uluslararası iş birliği alanındaki rolünün zayıfladığına dikkat çeken Sanchez, bu boşluğun Avrupa tarafından doldurulması gerektiğini söyledi. İspanya’nın bu süreçte öncü bir rol üstlenmeye hazır olduğunu belirten Sanchez, AB içinde daha aktif bir liderlik hedeflediklerini ifade etti.

Küresel dengelerde yeni tartışma

Sanchez’in açıklamaları, Avrupa’nın dış politika yönelimi ve İsrail ile ilişkileri konusunda yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Uzmanlar, AB’nin bu çağrıya nasıl yanıt vereceğinin, bölgesel ve küresel dengeler açısından belirleyici olacağını değerlendiriyor.