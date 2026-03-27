Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Yurt dışından döndü, adliyeye gitti

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve o süreçte yurt dışında olduğu öğrenilen Hande Erçel, İstanbul’a dönüşünün ardından doğrudan İstanbul Adliyesi’ne giderek savcılığa ifade verdi. Erçel’in, yürütülen soruşturma kapsamında ifade işlemlerini tamamladığı bildirildi.

Adli Tıp’ta saç ve kan örneği verdi

İfade işlemlerinin ardından Erçel, incelemeler kapsamında Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Ünlü oyuncunun burada saç ve kan örneği verdiği öğrenildi.

Soruşturmada çok sayıda ünlü isim var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında çok sayıda tanınmış isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma dosyasında adı geçen isimler arasında şu kişiler yer alıyor:

Fikret Orman, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Didem Soydan, Güzide Duran, Kerim Sabancı.

Ayrıca operasyon kapsamında Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Onur Talay ve Mustafa Tari hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.