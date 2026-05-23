Kurban Bayramı tatili için verilen 9 günlük karar, vatandaşları şimdiden harekete geçirdi. Memleket ziyareti yapacaklar veya yaz tatili rotası oluşturacaklar, ulaşım ve konaklama rezervasyonlarını şekillendirmek için resmi tarihleri teyit etmek istiyor. Arama motorlarında "Arefe günü ne zaman?", "2026 Kurban Bayramı hangi gün başlıyor?" soruları en çok arananlar arasında yer alırken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimi tatil planlarını kolaylaştıracak tüm verileri ortaya koydu.

2026 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Merakla beklenen bayramın başlangıç tarihi netleşti. Kurban Bayramı, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü sabahı kılınacak bayram namazı ile resmen başlıyor. Bayram hazırlıklarının ve telaşının zirveye çıktığı arefe günü ise 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI 1. GÜN ÇARŞAMBA MI, PERŞEMBE Mİ?

Tatil planlamasını gün bazlı yapan vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri de bayramın ilk gününün haftanın hangi gününe rastladığı oldu. Resmi takvime göre bu yıl Kurban Bayramı'nın 1. günü 27 Mayıs Çarşamba günü idrak edilecek.

GÜN GÜN 2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre Kurban Bayramı'nın gün gün sıralaması şu şekilde:

Kurban Bayramı Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı (Öğleden sonrası resmi tatil)

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi