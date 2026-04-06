Son Mühür- ABD’nin İran’da düşürülen savaş uçaklarının pilotlarını kurtarmak için düzenlediği operasyon, karşılıklı suçlamalar ve çarpıcı iddialarla uluslararası gündemin merkezine oturdu.

İran, operasyon sırasında ABD’nin kendi askerlerini vurduğunu öne sürerken, Amerikan basını ise sahada kritik kayıplar yaşandığını yazdı.

İran: “ABD kendi askerini bombaladı”

İran Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, operasyon sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İran basınına yansıyan bilgilere göre Zülfikari, “ABD uçakları İran hava savunması tarafından düşürüldü ve ABD kendi askerlerini bombaladı.” ifadelerini kullandı.

Zülfikari ayrıca, “ABD Başkanı Donald Trump'ın zor durumda olduğunu ve ABD ordusunun yenilgisinin propaganda çabaları ile telafi edilemeyeceğini” belirtti.

İranlı yetkili, ABD’nin kayıp pilotu kurtarma girişimine ilişkin ise “Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu.” diyerek operasyonun sonuçsuz kaldığını savundu.

ABD: Kayıp pilot kurtarıldı

ABD tarafı ise İran’ın iddialarını reddederken, operasyonun başarıyla tamamlandığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran’da 3 Nisan’da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunun da kurtarıldığını duyurdu.

Trump, operasyonu “ABD tarihindeki en cesur Arama ve Kurtarma Operasyonlarından biri” sözleriyle tanımladı.

4 helikopter imha edildi iddiası

ABD basınına konuşan yetkililer, kurtarma operasyonunun beklenenden daha zorlu geçtiğini aktardı. CNS News’e göre, görevde kullanılan dört helikopterin operasyon sonrası Amerikan ordusu tarafından imha edildiği ileri sürüldü.

ABD kendi uçaklarını da vurdu iddiası

Dikkat çeken bir diğer detay ise operasyon sırasında iki adet MC-130J tipi askeri uçağın İran’da mahsur kaldığı yönünde oldu. ABD güçlerinin, bu uçakların İran’ın eline geçmesini önlemek için kasıtlı olarak imha ettiği öne sürüldü.

Yetkililerden biri, söz konusu uçakların mekanik arızalar nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini ve bu nedenle yok edildiğini ifade etti.

Ayrıca ABD’nin, pilot ve kurtarma ekiplerini bölgeden çıkarmak için İran’a üç ek yedek uçak daha gönderdiği bilgisi paylaşıldı.

Kurtarma görevine katılan uçak da vuruldu

Operasyon sırasında ABD’ye ait bir A-10 Warthog uçağının da İran tarafından vurulduğu bildirildi. Pilotun, uçak düşmeden önce fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu ve Kuveyt’e ulaştığı açıklandı.

Aynı süreçte, ABD’ye ait bir F-15E savaş uçağının da İran üzerinde düşürüldüğü ortaya çıktı. Uçaktaki pilotlardan biri kurtarılırken, diğer mürettebat için yoğun bir arama-kurtarma çalışması yürütüldü.

İran medyası enkaz görüntülerini yayımladı

İran devlet medyası, bölgede düşürülen Amerikan uçaklarına ait olduğu öne sürülen yanmış enkaz görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Yayınlanan görüntülerde, son üç gün içinde üç Amerikan uçağının düşürüldüğü iddiasına dikkat çekildi.